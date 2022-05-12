密州中校演講賽 36學生展現學習成果

密西根中文學校聯合會會長林志嘉(上排右四)、芝加哥文教中心主任劉綏珍(上排左四)及僑務諮詢委員張正義(上排左二)，對學生們的表現讚譽有家。(芝僑教中心提供)

密西根中文學校聯合會日前舉辦第38屆密西根校際演講線上觀摩賽，36位參賽學生台風穩健、口齒清晰，展現學習中文的出色成果。

該活動為僑委會2022年海外正體漢字文化節系列活動之一，同時也藉機歡慶僑委會成立90周年，觀摩賽由會長林志嘉主持，密西根州 4所中文學校及主流學校老師、學生及家長均上線參與，芝加哥 華僑文教服務中心主任劉綏珍、副主任黃士聰及僑務諮詢委員張正義也應邀與會。

林志嘉致詞感謝僑委會及芝加哥僑教中心長期支持密州華語文教育 ；劉綏珍則特別向活動主辦單位密西根中文學校聯合會及承辦的南密西根中文學校、協辦的密西根中

文學校、安娜堡中文學校、荷蘭中文學校致謝，尤其讓學生藉由比賽互相觀摩，除了可以提高學生學習華語文的興趣及口語表達能力外，並可訓練上台的勇氣及培養優雅的台風。

她也提到，今年是僑委會成立90周年，僑委會非常重視海外僑民教育及僑校的發展，更感謝聯合會藉這個活動同慶。

當天的演講觀摩賽由各校選拔出36位學生參加，依年齡分為八個組別，每組參賽學生事先錄製好了演講影片，然後在現場播放，每位學生都口齒清晰、內容精彩、台風穩健、唱作俱佳，獲得線上觀賽老師及家長們一致好評。

觀摩賽不分名次，每部影片播放後由評審老師進行講評，讓參賽學生可以聽到評審老師的寶貴建議，作為未來精進演講能力的參考。