詐騙暴增 專家：勿用禮卡付費給任何人

各種禮卡。圖：pixabay

聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，簡稱FTC)警告民眾提防「買禮卡支付費用」的詐騙 案件。FTC說，去年民眾因詐騙損失的金額達2億3300萬元，比2020年的1億2500萬元暴漲將近兩倍。根據樂齡會(AARP)最新民調 ，多達33%的民眾曾遇上禮卡詐騙。消費者專家說，避免被詐的最簡單方法，就是不要使用禮卡付錢給任何人。

根據芝加哥ABC第七新聞頻道報導，有民眾被詐騙者說服後，竟允許對方取得其電腦遠端控制權，詐騙分子因此侵入他的電腦，接著要脅受害者去買400元的禮物卡，然後提供卡號，才能將電腦控制權還給受害者。還好這名男子的妻子即時阻止，雖然禮卡不能退回給商家，但至少可以自用，至於被駭的電腦則找了專家修復。

根據AARP的民調顯示，高達7300萬人最近遇上禮卡詐騙。AARP的詐騙防制計畫(Fraud Prevention Programs)主管史朵克斯 (Kathy Stokes)說，過去三、四年來，詐騙者欺騙民眾使用禮卡償付他們編造出來的債務或費用。

史朵克斯說，詐騙者的手段是先讓人心裡產生恐慌，進而失去邏輯判斷的思考能力。另一種常見的詐騙是告訴你中了樂透，要買禮卡先付稅金，或假冒是你的朋友，請你買禮卡幫助他，史朵克斯表示，大部分的人都因為想幫朋友而上當。

還有另一種詐騙方式是透過簡訊，例如歹徒會以你老闆名字的簡訊，要求購買禮卡或匯款。防範簡訊詐騙的方法，包括：

●由於詐騙者可能複製電話號碼，並知道你的老闆或公司的名稱，因此收到以為是認識的人的簡訊，要注意內容是否有不尋常的要求。

●如果懷疑是詐騙，不要直接回覆該簡訊，否則會讓詐騙者知道你的電話號碼是有效的。最好是直接封鎖這個電話號碼並刪除簡訊。

●不要相信來路不明的電話號碼的訊息。如果你的老闆經常用簡訊跟你溝通，就把他的聯絡號碼存在手機 裡。

●直接打電話或寄發電郵給你的老闆確認他是否發送該簡訊。