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供貨日益吃緊 芝34%嬰兒配方奶粉缺貨 連鎖店採限購

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥一家華格林藥局的嬰兒配方奶粉貨架幾乎都沒有存貨。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥一家華格林藥局的嬰兒配方奶粉貨架幾乎都沒有存貨。(特派員黃惠玲／攝影)

全國嬰兒配方奶粉供貨吃緊已有數月，儘管廠商表示已全力生產之中，仍無法滿足當前需求。數據公司Datasembly資料顯示，5月份的第一周，芝加哥地區零售店有34%的嬰兒配方奶粉缺貨，比3月份的28%更高。

Datasembly 數據公司指出，2021上半年嬰兒奶粉缺貨率在2%到8%之間，去年7月起開始劇烈上升，去年11月到今年4月之間，缺貨率攀高到31%；4月前三周，缺貨率再增9個百分點，目前站上40%。

Datasembly指出，目前中西部的愛阿華州、密蘇里州，以及德州、南達科他、北達科他及田納西六個州，從4月24日起，嬰兒配方奶粉已全數售罄；為緩和消費者買不到奶粉的恐慌，包括連鎖藥局CVS及華格林藥局(Walgreens)，以及大芝加哥地區的連鎖超商藥局Jewel-Osco等，都紛紛採取限購措施。

這波奶粉缺貨日益嚴重，與聯邦食品藥物管理局(FDA)關閉亞培(Abbott)企業在密西根州斯特吉斯(Sturgis)的奶粉工廠，導致供貨雪上加霜有關；亞培是嬰兒奶粉生產大廠。

FDA自2月起回收亞培生產的三種嬰兒配方奶粉，原因是可能受到沙門桿菌等細菌所汙染，另建議全國新生兒爸媽別購買某些批量的亞培三種品牌奶粉。

亞培前員工在回收行動前幾個月向FDA示警，指他們擔憂該公司隱藏密州工廠製品的安全疑慮；四名嬰兒喝到亞培配方奶後，出現罕見的感染，其中兩名因此喪命；FDA於是下令回收亞培該廠生產的奶粉。

提供兒童尿布、濕巾與配方奶粉等必需品的非營利組織「Share Our Spare」執行主任Alex Goodfellow說，當孩子主要營養來源是奶粉時，現在的缺貨情況讓家長走進賣場補貨時，都特別害怕買不到奶粉。

本身有一個15個月大女兒的Goodfellow表示，去年冬天就已經感受到買奶粉的壓力，「得至少去三家商店，才能買到女兒的配方奶粉」，然而現在情況更嚴峻，然而許多家庭連車子都沒有，更別說多跑幾家店去找貨。

FDA 藥局 芝加哥

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