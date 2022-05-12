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疫情升溫 芝衛生局長：聚會前先快篩

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥衛生局局長亞瓦迪建議，參加聚會前先在家做病毒快篩。(pixabay)
芝加哥衛生局局長亞瓦迪建議，參加聚會前先在家做病毒快篩。(pixabay)

新冠病毒感染人數在全美各地及芝加哥又出現新一波上升趨勢，芝城衛生局局長亞瓦迪10日表示，儘管目前未恢復室內強制口罩令，但她建議最近有計畫趁著溫暖天氣聚會的公眾，參加大型集會前，先做居家病毒檢測再決定是否前往。

亞瓦迪說，尤其是參加可能有高風險行業者出席的活動，以及與會者包括免疫力較差的長輩或慢性病患者時，都最好自行快篩，確保自己與其他人的安全。

目前芝加哥以及庫克郡的病毒傳播風險，都已經上升到「中級」，依照聯邦疾病控制中心的防疫標準，假使傳播風險達到「高級」時，就要恢復室內口罩令。芝市過去七天中，平均每十萬人口有230個新增病例，該市的確診率也緩慢增加到了將近5%。

整體而言，芝加哥的新冠病例比上周提高了24%，目前平均每天新增900個染疫病例，亞瓦迪表示，現階段染疫住院人數基本保持穩定，上周甚至有所下降，該市現在每周平均美食萬人中，有3.5人染疫住院。

有鑑於此，亞瓦迪說，在未來幾周內，防疫規定將不會有重大變化，但她重申，強烈建議民眾在室內公共場所或參加大型集會時戴上口罩，協助保護免疫功能低下的群體。她也提到，她目前仍會參加原來已經計畫出席的音樂會及婚禮，但她會在參加前，於家中先做快篩檢測，她建議公眾也這樣做。

口罩 芝加哥 檢測

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