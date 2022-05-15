星雲大師親臨芝加哥主持佛光山甘露灌頂三皈五戒

芝加哥佛光青年分團團長Celine Wang為青年班首，從法師手中接受縵衣。

「佛光山2022年甘露灌頂三皈五戒典禮」，佛光山總本山與海外北美洲、南美洲、大洋洲、亞洲的道場，於美國時間5月7日晚上，同步連線舉行，海內外逾3000人成為佛弟子。同日為農曆4月8日佛誕節和母親節 ，在殊勝莊嚴中更增添歡喜與溫馨。自2006 年，星雲大師親臨芝加哥 ，主持三皈五戒典禮的16年後，芝加哥佛光山終於有因緣，利用科技突破時間與空間的藩籬，與總本山連線。60名芝加哥佛光人把握難遭難遇的機會，本次年僅6歲的小菩薩與高齡90歲的長者，一同皈依受戒。有超過半數的五戒戒子為本土英文人士，更有7個佛光家庭的第二代、第三代的青年與幼童，三代同堂，共同受持五戒。

典禮由佛光山住持心保和尚主法。心保和尚開示，「皈依」讓身心有了三寶的依靠，可以福慧增長，去除煩惱，解脫自在。皈依佛是皈依佛的思想言行；星雲大師說過「我是佛」，就是要肯定自己有這樣的信心，有信心修行就有力量。所以今日受持的「五戒」為不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。「戒」並不是束縛，佛陀制定戒律讓修行有更明確的依靠。鼓勵戒子受了戒就要學習戒法，如此才能圓滿。

佛光山傳燈會會長慈容法師典禮前開示，真正的佛教徒一定要皈依三寶，佛陀的教導會帶來幸福平安。星雲大師說過五戒就是「不侵犯」，懂得為人處世者必定是能受持好五戒、給人歡喜、有人緣的人。今日大家既是發心而來，當和尚問「能持否？」，要能在三寶、大眾面前承諾能做到，如實奉行。

當天早上，佛光山副住持慧昭法師於線上中文講戒，深入淺出地向戒子們講解五戒的含義與重要性。芝加哥佛光山住持永嘉法師特別為與當地戒子接心，解惑釋疑，並勉勵大家在佛法上精進修行，進而應用於生活上，為人間佛教奉獻力量。恭喜佛子們皈依受戒，勉勵戒子多回道場與總本山，聽經聞法，積極參加佛光會活動，禮佛行佛，多得法益。「人身難得今已得，佛法難聞今已聞」，夠在佛光山這場殊勝的典禮中皈依受戒，是難得的機會。

英文講戒則由西來寺住持慧東法師在線上舉行，以西方人士的思考模式，舉例說明如何在生活中受持五戒。芝加哥佛光山監寺有恆法師回答戒子眾多問題，也讓他們具體了解犯戒後如何懺悔，為英文戒子們掃清語言與文化的障礙。法師並以中英雙語為戒子講解典禮程序。當典禮長老和主法開示時，英語戒子們一致懇請法師，將現場的同聲傳譯，變為即時翻譯英文字幕的方式，大大減輕了英文人士同時聽中英文的干擾。

英文分會會長Steve Haverkos非常感謝有這個因緣，可以讓同修Edna師姐 以及家中身為佛光青年的三胞胎 Alysha、 Bea、Jackob一起受戒，並表示受持五戒可以給他更多的信心，用慈悲心生活與他人往來，樹立三好佛光家庭的典範。三位子女表示：受戒可以加深自己的信仰，依戒律來生活，培養專注的正念生活。更加了解自己的行為，並對自己的業力負責。

佛光青年分團團長Celine Wang和弟弟David Wang剛結束期末考，就不懼路途的遙遠，從印地安那州趕來受戒。Celine表示：自2014年皈依三寶，就非常想要受五戒，可是等了好幾年都沒有因緣參加。非常感謝常住慈悲，在疫情期間，舉辦三皈五戒典禮。 David就讀的聖母大學（Notre Dame）是美國著名的天主教大學，但他感受到那裡的很多同學並沒有真正遵守他們自己的宗教教導的道德規範，這讓他想到需要對自己信仰深入了解。他發願到：我一定受五戒，否則我覺得我不是一個修行的佛教徒！

全家都是醫生的英文分會Deana Dy醫師與她的兩位姐姐，兒子Justin，女兒Stephaine一起受持五戒。他們表示：佛如醫王、法如良藥、僧如看護、戒如服藥，將「以戒治病」實踐於醫學 工作中。受持五戒，可以穩固學佛的基礎，增進修行的觀照力，保持正念以為日常生活的指南。姐姐Ruby Pouw醫師表示，五戒是修行的重要環節，假以時日，將成為更優秀的佛教徒。

功德主汪良峰居士的媳婦王玉青和兩個孫子皈依受戒，表示家族成員都學佛，五戒是做人的基本，道德的準則，也是生命教育的方針。12歲和8歲的孫子，聽到講解五戒的內容，馬上答應遵守。孫子們善根深厚。小孫子覺得鴨子好可愛，從此餐桌上沒有烤鴨，每天茹素。

在芝加哥大學做科研的馮漢忠博士與同修王慧表示，一家四口自2018年於底特律佛光緣皈依之後，一直很想受持五戒，但缺乏因緣。11歲的女兒描述皈依是學佛的開始，受戒可以保護未來的她，不受毒品和酒精等的困擾。6歲的兒子難守「不妄語」戒，希望自已一旦犯戒，佛菩薩就能浮現在腦海裡，即刻意識到自己的錯誤，姐弟倆對五戒的縵衣非常嚮往。父母和孩子們一起受戒，學佛道上亦師亦友。並期待更多家庭和成員們一起親近道場，種下菩提的種子，成佛的因緣 (人間社周邁平供稿) 。