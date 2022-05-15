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許氏新鮮春參首發上市空運到府 保留威州花旗參活性營養

本報芝加哥訊
左圖：許氏參業-創辦人許忠政先生與新鮮參，右圖：許氏參業-許恩偉總裁檢視出土五年參。
左圖：許氏參業-創辦人許忠政先生與新鮮參，右圖：許氏參業-許恩偉總裁檢視出土五年參。

由許氏參業集團所屬的許氏參場，新鮮花旗春參已經上市了，數量有限，售完為止。專家對於新鮮人參理化指標測試發現，新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，糖分也較少，而且食用起來帶有難得的清香氣息，一般花旗參的採收為每年十月秋季時分，而春參受限於農場運作，數量不多，往往一上市即售完，消費者一定要馬上行動，讓新鮮春參為自己與家人增強免疫力

針對此次新鮮春參上市，具有農夫憨厚本質的創始人許忠政先生更欣喜的表示：「新鮮參的成分濃郁，功效加倍，但保存不易，受限季節性。每年特別保留部分參場收成，當天採收，隨即以空運方式到全美各地，並以特價供應，藉以回饋四十八年來支持許氏的消費大眾」，許總裁還特別強調：「唯有自產自銷，才有新鮮春參上市！」

許氏參業集團成立於1974 年，位於美國威州沃沙市的許氏花旗參農場，為美加首家華人花旗參農場，其轄下擁有五大農場，涵蓋擁有超過1000多英畝的種參處女地，由許氏參場出品的新鮮參，生產工作環境及品質完全符合美國農業部核訂農場生產規範最高標準GAP作業準則，依規定自農場採收後，必須用經過三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水，過濾後經過兩次清洗，再由人工仔細檢選，才能包裝空運到各地銷售，絕對保證提供最純淨的健康，值得消費大眾信賴。許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮花旗參特有的清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。而市面上其他未經過標準規範清洗處理的新鮮參，保存期限則相對較短，且生產過程品管的參差不齊，也會影響品質及消費者的健康權益。尤其加州客戶要特別注意，根據州政府明文規定，凡特定地區進口的根莖類植物，均不准許以有帶土壤的形式進入加州銷售，以防止特定有害昆蟲侵害加州植物及農業經濟，限定的地區包括威斯康辛州在內的全美近40個州及加拿大地區。

專家對於新鮮人參理化指標測試發現，新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，糖分也較少，而且食用起來帶有難得的清香氣息。現代藥理也已證明人參對人體代謝有廣泛的調節作用，並對增強免疫功能及調節內分泌系統有效，花旗參屬於溫補，與亞洲參刺激神經系統的熱屬不同，故花旗參是四季皆宜的補品。新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外獨特的清香也很適合泡酒飲用，可以小酌怡情。消費者一定要馬上行動，讓新鮮參為自己與家人增強免疫力。

最後提醒大家搶鮮要快！歡迎您蒞臨各地指定的華人超市及參茸行搶購或上許氏購物網訂購，享受兩磅空運免費，直送到府的服務。許氏服務專線1-800-826-1577，網站www.hsuginseng.com。

許氏新鮮春參首發上市，空運到府，保留威州花旗參活性營養！
許氏新鮮春參首發上市，空運到府，保留威州花旗參活性營養！

加州 華人超市 免疫力

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