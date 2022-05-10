芝加哥全美餐館展21日登場 中餐展區不缺席

美中餐飲協會會長鄭時坦(前排左三)與多位餐飲業、華埠社區代表宣布，21日到24日的芝加哥餐館大展中，將推出「中餐展區」。(美中餐飲協會提供)

因為疫情 而暫停兩年的全美餐館大展(National Restaurant Association –NRA)，將於21日至24日在芝市麥克米克展覽中心推出，美中餐飲協會表示，在多個餐飲集團、單位合作下，受到歡迎的「中餐展區」今年也將盛大登場，希望在疫情後，向市場展現中餐在餐點、人力、食材等方面的嶄新創意。

包括美中餐飲協會會長鄭時坦及名譽會長黃暉、四川福鼎齋供應鏈 主席鍾富華、北美國際展會服務中心等主辦單位，以及福聯集團、河陽王、匠傳國際、Afusion、Chowbus、Way，RM Robot、美國中餐博物館、川菜坊集團、三品餐飲傳媒等協辦機構，都出席了日前在華埠 召開的新聞發布會。

鄭時坦表示，全美餐飲協會成員有多達94萬5000多家餐館，今年這場展覽已經是第103屆，此活動也是全球餐飲企業最專業的採購商聚會、為最全面的餐館酒店用品貿易供應銷展會之一。

鄭時坦說，協會一直在積極推動中餐升級，而他自己有兩個中餐夢想，其中之一為提升中餐品牌，並將其系統化、培訓新人才，讓中餐業不再與「價廉食品」畫上等號；第二個夢想是將美國河流氾濫成災的鯉魚，用科技和優良的烹飪方式，製成幾十種美味營養的魚食品。

他也提到，人力短缺是目前餐飲業面臨最大的挑戰，中餐業已經開始利用RM Robot機械人送餐。

其他與會者，還有美中餐飲協會理事長鄭東旭及常務副會長徐婕雯，法律顧問王軍、福建總商會會長黃寶章、首席榮譽會長倪舉凌、美亞健康協會主任劉紅， 華商會副會長李建明、華埠更好團結聯盟名譽主席陳增華、主任陳本恩、培德中心主任吳常義、21世紀地產總裁黃先維、華博會主任劉振斌、兩會會長方燕輝等數十位。