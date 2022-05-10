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檢察官要求減刑竊犯 庫克郡法官拒絕

特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾州庫克檢察官福克斯(Kim Foxx)，向庫克郡一名法官要求提前釋放一名10年前判刑的男竊賊，但被庫克郡法官薩克斯(Stanley Sacks)拒絕，法官表示，他不相信55歲的囚犯麥爾斯(Charles Miles)已在服刑時改過自新，他也懷疑伊州法律能否允許其減輕刑期。

芝加哥市犯罪惡化，不少民眾與執法人員都歸咎於現行司法制度的輕縱罪犯，此案例引起各界高度關注。

薩克斯在法庭上說，麥爾斯的刑期將在一年多後刑滿出獄釋放，如果他想要早點出獄，可以做更多工作來累積信用，作為請求州長減輕其刑期的依據。麥爾斯的哥哥與嫂子均表示對法官裁決感到很失望。

由於麥爾斯必須服刑到最後一天，因此他也會失去一些提前釋放可享有的社區服務，例如住房、協助尋求就業機會。

福克斯辦公室發言人發表聲明稱，對法官的決定失望，但「我們理解法官必須在每個案件中，審視事實與被告，我們希望在未來的重新審判中，繼續為囚犯爭取機會」。

福克斯在今年3月表示，根據州長普立茲克去年夏天簽署通過的新法律，「允許法官在原判不符合正義的情況下，對檢察官推薦的囚犯進行重新審判」，該辦公室將選出三名囚犯申請重審，麥爾斯為其中之一，也是首個提出重審要求的囚犯。

在重新量刑的審判中，被告由原始判決的法官主理，假使原來法官不在了，就由新法官接受，屆時公訴人可以提出被告不應提前出獄的理由，辯護律師也可提出為何應減輕其罪責的理由，然而該案雙方都主張提前釋放囚犯。

薩克斯在上周五舉行的庭審中，多次質疑公眾利益在該重審案中是否獲得足夠代表。

麥爾斯之後，接下來第二名接受重審的囚犯為弗雷澤，目前聽證會時間未定，法官正在審查其案件。

福克斯辦公室表示，檢察官將提前釋放的重點，放在已經在獄中至少服刑十年的毒品被告，或是年齡超過65歲，已經在獄中服刑20年者，以及犯罪時不到21歲，但已經在獄中服刑至少15年者。

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