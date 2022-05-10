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為搶手機連開3槍 芝區長批罪犯無法無天

特派員黃惠玲／芝加哥報導
持槍搶匪(紅圈右)搶走23歲的伊爾利(紅圈左)手機，逼問密碼同時還向受害者開了三槍。(youtube影片截圖)
持槍搶匪(紅圈右)搶走23歲的伊爾利(紅圈左)手機，逼問密碼同時還向受害者開了三槍。(youtube影片截圖)

芝加哥暴力搶劫與劫車案件氾濫，嚴重影響公眾生活，尤其芝警局公布一段影片顯示，一名23歲男子伊爾利(Dakotah Earley)日前於芝市高價住宅密集的林肯公園區(Lincoln Park)，遭兩嫌當街搶劫同時殘忍向受害者連開三槍，引起全民共憤，芝城第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)痛批「這些無法無天的行為必須制止」。

（影片來源：youtube）

霍普金斯表示，沒有任何社區能對這種罪刑免疫，不論市民或警察、市府都務必團結，並拿出有效行動或計畫阻止犯罪分子橫行芝城。

這段林肯公園區路邊監視器所拍下的影片顯示，6日清晨3時左右，一輛白色轎車在韋恩街(Wayne St.)及韋伯斯特街(Webster St.)路口停下，其中一名搶匪躲在街口等待受害者出現。

影片顯示，伊爾利走在人行道快靠近嫌犯處，搶匪現身用槍指著他，要求交出財物、手機與密碼，伊爾利試圖反抗，但嫌犯隨即向被害者開了多槍，其中背部中了兩槍，頭部也中一槍。

住在附近的目擊者說，第一名行兇者當場還向已經中槍躺在地上痛苦掙扎的受害人，要求說出手機密碼，當伊爾利困難說出密碼後，搶匪又朝受害者頭部開了一槍，然後駕車逃逸，這名目擊者立即跑出去查看傷者情形並報警，目擊者說，連續三聲槍響，驚醒了附近多個鄰居。

就在該宗持槍搶劫案件發生的幾分鐘前，距離案發現場幾條街處，一名德堡大學學生也遭持槍搶劫，還好幸運未受傷，霍普金斯說，這兩起搶案應為同夥人所為。

霍普金斯說，顯然歹徒清晨3時在附近來回開車尋找目標下手，可見是「有計畫的作案」，根據警方指出，嫌犯作案時所駕車輛，當天稍後已經在芝加哥西區找到，初步確認該車為失竊車輛。

霍普金斯表示，芝加哥市已經陷入犯罪無法無天的境地，「全芝城無一社區能夠倖免，因為這些案件隨時、隨地都在發生，這對居民來說非常可怕，一定必須制止」。

伊爾利目前仍在加護病房與死神搏鬥，其弟弟說，伊爾利六個月前才從亞特蘭大搬到芝加哥，熱愛烹飪的他最近才剛從廚藝學校畢業，然後在大芝加哥食品倉庫找到了工作。

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