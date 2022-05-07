芝華埠廣場百萬欠稅債權 9000元賣出

因欠地稅超過150萬，月前一名華商以9000元，標下廣場走道、樓梯等公共區域的欠稅債權。(特派員黃惠玲╱攝影)

庫克 郡月前舉行的房產欠稅債權拍賣 (Tax Sale)中，將芝加哥華埠 廣場公共區域2010年到2015年間積欠150萬房地產稅上市，芝城西郊伯利脊市(Burr Ridge)一家二手車商李恩(Ang Li，音譯)當天喊價9000元得標，這也意味著，該購物中心的廣場、走道與樓梯等的所有權，將可能轉手給李恩，並有權把這些空間禁止公眾使用。

華埠廣場至少十年沒有逐年支付廣場公共區域的地產稅金，廣場業主在累積未繳地稅超過240萬時，開始尋求政府救助，庫克郡的土地銀行(Cook County Land Bank)原本計畫伸出援手，但最終於考慮不合法而收手。

華埠廣場的代表曾說，他們不知道公共區域還要繳稅，還稱從2010年到2017年間，從來沒有收到過任何稅單。因此土地銀行與商場業主經過一年半的談判，原本已簽訂合同，銀行將先拿下公共區的所有權，然後將積欠稅款消除，再以3500元價格把產權賣回給廣場商聯。然而該機構的一名律師指出，郡府無權將房產賣回給原積欠稅款者因而取消了契約。

此路不通下，華埠廣場轉而指控郡府多年來一直高估了廣場房產的價值，導致物業稅也遭到嚴重高估，希望藉此拉低積欠的稅款。

庫克郡房產重估局局長凱吉(Fritz Kaegi)，因此將他辦公室可追溯期限六年間的華埠廣場公共空間估值降了六成，估值減少後，廣場未繳地稅瞬間減少了50萬元，同時也少繳14萬7000元的利息。

儘管此舉成功，但廣場積欠稅金仍超過150萬，導致今年庫克郡財長辦公室於2月份的年度欠稅拍賣中，不得不依法將華埠廣場欠稅債權上市拍賣。

李恩以9000元得標後，華埠公共區域也將被列入出售名單，並將該區掛上「留置權」(lien)，最終業主仍未繳清地稅，則可能會因此失去整個房產。

李恩說，他無意干涉廣場商家的生意，他只想讓自己的投資獲利，「我可能會考慮將目前廣場公共空間的持有權，再次上市拍賣。」他表示，他沒有參與華埠廣場商聯的工作，而且根據欠稅拍賣規則，禁止房產業主競標自己的未繳稅款，也不允許在欠稅債權出售前，私下與買家達成交易、消除債務。

一旦稅款無法收回，法官可將商場公共區域的地契(deed)判給李恩，李恩屆時有權把地契賣給包括商聯等任何想買的人。另方面，華埠廣場管理者也可以透過繳交150萬欠稅的方式，阻止李恩獲得該房產的所有權，華埠廣場業主代表律師李保羅(Paul K. Lee)表示，業主們正朝這個方向努力收取稅款。