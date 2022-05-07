進駐20年 波音全球總部將遷離芝城

波音全球總部座落在芝市中心約20年。(特派員黃惠玲／攝影)

美國國防承包商、飛機製造商波音公司5日表示，在進駐芝加哥 成立全球總部約20年後，該公司決定將總部遷出芝城 ，新總部地點位於維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)，波音將在新園區建立一座研究與技術中心，並藉這次的搬遷，拉近公司高管與聯邦官員間的距離。

波音執行長卡鴻恩(Dave Calhoun)發出聲明表示，新的總部地點對波音具有戰略意義，因為該處靠近客戶與利益相關者，且能招募到世界級的工程與技術人才。

波音發言人路易斯(Paul Lewis)說，雖然總部將搬離，但不會導致芝加哥大規模裁員，公司將繼續在芝城雇用400多名員工，不過，由於波音允許彈性遠程辦公，因此該公司計畫減少辦公空間。

波音是最新一波將芝加哥辦公空間縮減的企業，過去兩年受到新冠疫情 影響，該市辦公樓市場受到相當衝擊，去年12月，聯合航空宣布將市中心威利斯大樓辦公室的900名員工， 都搬到西北郊阿靈頓高地(Arlington Heights)上班，等於芝城總部的員工數減少了四分之一。

波音公司總部從2001年就設在100 N. Riverside Plaza，當年芝加哥從丹佛、達拉斯等大城市的競爭中獲得波音青睞入駐，儘管該決定並沒有為芝城帶來相對多的就業機會，但卻大幅升高了芝加哥的聲望，據指出，波音過去20年因此拿到伊利諾州不少補助，而這次遷到維州，並沒有提供該公司任何補助。

目前波音所在的辦公樓，全部樓層共有110萬平方呎，而波音占據了其中28萬5000平方呎，一旦波音縮小辦公面積，芝市區辦公樓的空置率將再度提高。

雖然最近成千上萬的上班族，已經開始每周至少有幾天回到芝市環區(Loop)工作，但今年該區的辦公大樓空置空間不斷增加，此跡象也表明市場仍未從疫情中恢復。商業地產公司高利國際(Colliers International)的一份報告顯示，截至3月底，芝市中心的辦公樓空置率達到 19.7%，比去年年底的17.9%還高。