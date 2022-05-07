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芝城今春特別陰冷 42天僅有1天晴朗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
氣象學家表示，到5月3日前的42天之中，只有一天有明顯陽光。(特派員黃惠玲╱攝影)
氣象學家表示，到5月3日前的42天之中，只有一天有明顯陽光。(特派員黃惠玲╱攝影)

到底什麼時候才會出太陽啊？芝加哥市民對於今年春天以來，幾乎每天一起床看著外面的陰冷天氣，都忍不住沮喪詢問。氣象專家說，5月3日及以前的42天之中，芝城只有一天出現明顯的陽光，而且氣溫比往年都冷。不過，好在下周二暖空氣來臨，接下來好幾天氣溫將大幅升高。

美國國家氣象局專家多諾弗里奧(Kevin Donofrio)說，整個4月份只有4月7日可定義為「晴朗天氣」，其他都是陰天，「今年春天，我們只能繼續穿著厚重的外套或保暖的雨衣」，他說，今年4月降雨量比往年同期多了1.56吋，AccuWeather資深氣象學家沃克(Paul Walker)表示，今年4月份沒有下雨的天數只有六天。

沃克還提到，芝加哥今年4月的平均氣溫，比往年同期均溫低了2.7度，去年則比平均高出2.2度，「這是一個相當大的波動，但不能算不尋常」，他說，芝城今年春天多雲、寒冷，主要因為頻繁的風暴掃過南方，致使每隔幾天就下雨並拉低了氣溫。

多諾弗里奧預測，潮濕多雲的天氣可能會持續整個春天，這是4月與5月間的自然現象，因為芝城緊鄰巨大的密西根湖。他說，因為要等到大湖溫度上升，仍須一段時間，可能要等到6月才會看到持續的陽光天氣。

不過，根據預測，新一波暖空氣高峰應該會在下周二(10日)到來，估計到時白天溫度將升高40度，達到約攝氏85度的溫暖氣候，且暖天可能持續到下周末。

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