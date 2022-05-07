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密西根州長訂5月8至15日為台美傳統周

【密西根訊】
小朋友學習扯鈴。(主辦方提供)
小朋友學習扯鈴。(主辦方提供)

密西根人文協會(Michigan Taiwanese American Organization)日前與安娜堡公立圖書館合作，推出慶祝亞太裔傳統月、台灣傳統周及MiTAI創會20年活動，圖書館館長那伯格(Eli NEiburger)當天宣讀密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)公告，將5月8日至15日訂為「台美傳統周」，以彰顯台美人對密州經濟與其他領域的顯著貢獻。

包括密州州參議員Jeff Irwin、州眾議員Kevin Coleman、芝加哥華僑文教中心副主任黃士聰、僑務榮譽顧問邱美智, 孔慶超、傅曼玲、僑務促進委員高淑芬，密西根人文協會前會長莊天彬、曲先慎、龔姿文、司徒達森等300多人出席了盛會。

密西根舞獅隊24位同學的舞獅為活動揭開序幕，接著黃士聰及MiTAI會長楊逸鴻代表國立台灣美術館，將今年第37屆得獎的虎年版印年畫兩套各八幅，捐贈與安市圖書館。

此外，密西根大學李侃如-羅睿馳中國研究中心(Lieberthal-Rogel Center for Chinese Studies)主任林安之(Ann Lin)及楊逸鴻，一起頒發終生貢獻獎梁莊愛論(Ellen Johnston Laing)，感謝她60多年來對台灣版畫藝術文化研究的付出。

那伯格隨後在會中宣讀惠特默的公告，將8日到15日訂為密西根台美傳統周，惠特默說，密州 除了有許多台裔工程師投入汽車研究，還有州參議員張理、前密西根大學Mcity研究中心主任彭暉，及非營利組織活如密西根人文協會的楊逸鴻，在各領域表現出色。

當天還有林扯鈴表演、彩色獅頭摺紙及徐萬勵所提供的四大神獸(青龍、白虎、朱雀、玄武)木版和彩印讓大家動手拓印。

密西根州州長發布公告(圖中後方文件)，5月8日到15日為密州台灣傳統周。(主辦方...
密西根州州長發布公告(圖中後方文件)，5月8日到15日為密州台灣傳統周。(主辦方提供)
林安之(左)與楊逸鴻(右)頒獎給梁莊愛論(中)。(主辦方提供)
林安之(左)與楊逸鴻(右)頒獎給梁莊愛論(中)。(主辦方提供)

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