Ivy Garden 常青藤社區活動中心舉辦慶祝母親節文娛活動場面熱鬧！

地址位於2929 S. Halsted St.的 Ivy Garden Adult Activity Center 常青藤社區活動中心日前正式開放。該活動中心針對老人而設，凡年滿60歲或以上的伊州 居民，身體符合特定指標，以及符合資產方面的要求均可報名參加。中心的服務/活動項目包括：信件協辦、購物協助、健康監督、交通接送、文娛活動（麻將、乒乓球、象棋、卡拉OK等），還有身體鍛鍊和免費午餐。

為慶祝母親節 ，該中心日前舉辦慶祝母親節文娛活動，有太極、扇舞、合唱、卡拉OK和抽獎等節目，該中心還安排了常青藤托幼班小朋友為大家表演，送給現場媽媽每人一支精美玫瑰花，祝媽媽們節日快樂，并為現場老人的午餐加菜，最後切蛋糕，讓現場所有老人們都開心不已，場面熱鬧非常。

歡迎報名常青藤社區活動中心。該中心的服務時間：周一至周五，上午9：00-下午3：00.地址：2929 S. Halsted St. Chicago, IL 60608,詳情請致電：（312）929-4577。