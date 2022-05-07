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第五屆美國中餐國際論壇再次亮相 NRA SHOW

本報芝加哥訊
歡迎餐飲業者報名參加。
歡迎餐飲業者報名參加。

嚴冬終將過去，春天如期而至。餐飲業在經歷了疫情的嚴峻考驗後開啟了復蘇的模 式。然而，伴隨著復蘇進程的還有疫情導致的經濟衰退，通貨膨脹，物價上漲，供應鏈危 機，用工荒以及疫情反復等現實問題。生存還是滅亡，這是每一個餐飲人都面臨的挑戰。 由美中餐飲業聯合會(www.u-cra.com)主辦的第五屆“美國中餐國際論壇”將與您深度探討疫情之後餐飲復蘇所面臨的各種挑戰及對策。

“美國中餐國際論壇”由美國中餐學會(美中餐飲業聯合會前身)創辦，自 2018 年 在美國國家餐館協會的第 99 屆展會(NRA SHOW)上首次亮相，今年將是連續舉辦的第五 屆論壇。今年的論壇活動再次得到了社會各界的廣泛關注和大力支持，特別是冠名贊助商 四川瀘州老窖的加盟為本次論壇再添新彩。在各贊助商和 NRA SHOW 主辦方及美餐聯各分 會的鼎力協作下，以“未雨綢繆 迎接全球中餐發展新時代”為主題的第五屆“美國中餐 國際論壇”將以線下的形式舉辦。我們邀請了業界的精英人士和行業專家及大咖們與您零 距離的交流，主題演講嘉賓和各議題主講人將分享行業最新動態和趨勢，頒獎環節將對疫 情之下堅守崗位的餐飲人給予表彰，今年還特別為各位參展商新增了展商介紹環節，讓大 家有機會把自己的產品、服務和理念呈現給大眾，並由當地媒體宣傳報導。本屆論壇將是 疫情常態化下餐飲人的一次行業交流盛會，我們熱忱期待您的參與。

論壇資訊如下:

主題:未雨綢繆 迎接全球中餐發展新時代

日期:2022年5月22日 星期日

時間:14:00-16:30 (芝加哥當地時間) 地點:美國國家餐館協會展(NRA SHOW) 南館 (South Hall) 晚宴:19:00-21:00 Downtown 老四川(520 N Michigan Ave.，Chicago)

議題: 1)消費者的剛需變化和中餐發展的內卷化

2)全球供應鏈危機對餐飲行業的影響 3)預製菜給餐飲業帶來的變革和發展前景 4)科技創新對中餐可持續性發展的戰略意義 5)餐飲服務平臺的現狀及趨勢 6)政府紓困金的申請與合理利用

美中餐飲業聯合會

US – China Restaurant Alliance

520 N Michigan Ave. Ste 420, Chicago, IL 60611

Tel: (312) 405-3155 Web: www.u-cra.com Email: [email protected]

第五屆美國中餐國際論壇獎項評選 (05/22/2022)

1) 全球弘揚中華飲⻝文化終生成就獎

Lifetime Achievement Award for Promoting Chinese Culinary Culture

Globally

2) 全球弘揚中華飲⻝文化傑出貢獻獎

Outstanding Contribution Award For Promoting Chinese Culinary Culture

Globally

3) 全球弘揚中華飲⻝文化優秀人物獎

Excellence Award For Promoting Chinese Culinary Globally 4) 全球優秀義工獎

Global Excellent Volunteer Award

5) 全球最佳名店獎

Top Rated Global Famous Restaurant Award

6) 全球優秀名店獎

Highly Rated Global Famouse Restaurant Award 7) 全球最佳廚師獎

Global Outstanding Chef Award 8) 全球優秀廚師獎

Global Excellent Chef Award 9) 全球最佳經理人獎

Global Outstanding Manager Award 10) 全球優秀經理人獎

Global Excellent Manager Award

(歡迎大家推薦自薦以上獎項的提名)

主辦方：美中餐飲業聯合會
主辦方：美中餐飲業聯合會

疫情 供應鏈 紓困金

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