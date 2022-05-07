聯豐集團太古香檳學生公寓隆重開工，打造大學城新地標。

華聯會主席鄭征致辭。

5月4日上午，聯豐集團太古香檳學生公寓開工儀式隆重舉行，標誌著聯豐集團在香檳大學投資 興建的一期工程正式啟動，這是聯豐集團房地產 開發業務又一件具有里程碑意義的大事。

開工儀式由聯豐集團房地產負責人 Judy Ni 主持, 她首先為大家介紹了這次興建伊大香檳校區學生住宅大樓的概況以及到場的嘉賓倪佩君說, 28 E Green是由擁有豐富開發經驗的商業地產開發公司聯豐集團開發，由倪舉淩董事長兼任執行長CEO, 並由美國著名的學生公寓管理公司HH Fund負責管理。聯豐集團的願景是在 28 E Green Street 的優越位置創建一個為學生設計的舒適便利的公寓社區, 以讓當地學生與留學生有一個安全又穩定的學習與生活環境。

有著世界一流教育聲譽的伊利諾大學香檳分校被譽為“公立常春藤” ，即使在疫情期間，伊利諾大學香檳分校的入學率也一再創出新高。 由於該校的聲譽以及歡迎留學生的傳統。伊利諾大學香檳分校也成為了中國學生赴美的首選目的地，遠遠領先于其他美國大學。伊利諾大學香檳分校校區公寓緊俏。太古學生公寓工程順利開工建設, 將在2023年秋季迎接第一批入住的學生。 太古香檳學生公寓項目是華人首次在香檳分校投資大型商業地產，可喜可賀！

聯豐集團董事長倪舉淩在致辭中表示, 感謝太古學生公寓專案合作夥伴以及聯豐集團全體同仁的辛勤努力，和到場嘉賓的大力支持。 合作夥伴HH Fund首席財務長陳高財，KAP 建築公司負責人，施工工程公司 Heartland Construction Management 負責人，建築項目管理團隊 Farnsworth Group，都表示對這個期待已久的專案開工衷心表示祝賀, 也為能參與該項目, 共同精心打造精品工程, 感到自豪！陳高財在致辭中表示太古香檳是HH Fund投資管理的第15個專案, 對該項目充滿信心, 期待今年11月開始正式招租工作。 香檳市商會主席 Mindy Cain 舉著“祝賀”的橫幅到場祝賀, 歡迎聯豐集團加入香檳商會的大家庭！來自於紐約白玉佛的堪布仁波切特別為專案加持和行功德, 祝福工程圓滿成功！

芝加哥社區僑團領袖，包括華聯會鄭征主席，美中餐飲業協會主席胡曉軍，香港超市董事長陳建明， 在香檳有多家餐飲店鋪的 Anson Liu, 美中餐飲協會鄭時坦會長，合豐集團創始人倪周敏和東方集團 Jason Lin 等嘉賓出席了開工儀式.紛紛發言表示祝賀。 華聯會主席鄭征在發言中提到, 作為一個香檳大學的學生家長, 很高興看到聯豐集團在芝加哥社區所做的貢獻, 能在香檳地區繼續發揚開發一個這麼好專案. 美中餐飲會胡曉軍主席對太古香檳學生公寓的開工表示祝賀, 並邀請到場嘉賓來賓儀式後移步香檳老四川共進午餐共同慶賀. 香檳大學中國留學生 聯合會主席也到場慶賀。

太古香檳學生公寓位於28 E Green Street， 是香檳大學最熱鬧的Green Street上僅存的最後一塊寶地, 步行可達大學城, 香檳市中心, 地理位置優越,. 聯豐集團旨在為辛辛學子們在最好的地段提供便捷和舒適, 153套單元, 402個床位, 從一居室到四居室, 多樣優質戶型, 室內精裝修, 軟裝家電, 套內備用洗衣房, 寬敞現代的大堂, 便捷的樓內商業, 健身房和各配套設施位於二樓, 面向Green Street. 學生公寓共六層, 每層設有轉角學生休息室, 和學習室. 兩個露天的室外空間為學生在緊張的學習之餘, 提供了輕鬆舒適的社交空間, 為大學生活增添豐富多彩.

太古香檳28 E Green Street學生公寓一期402床位將與2023年秋季完工,正式入住. 聯豐集團同時將啟動學生公寓共800餘床位的二期和三期, 將為香檳大學城平添一道靚麗風景線.