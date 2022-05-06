我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

朱培昆線上教書法、國畫 學員受益良多

芝加哥訊
朱培昆線上指導繪畫。(主辦單位提供)
朱培昆線上指導繪畫。(主辦單位提供)

美中中文學校協會日前舉辦了一場「漢字揮毫暨國畫講座」，特別邀請到知名國畫老師朱培坤擔任主講員，當晚活動美中地區僑校校長、華語文教師及家長們參與踴躍，還有不少來自美東、美西、美南及夏威夷書法與繪畫同好上線學習。

這場活動為僑委會2022年正體漢字文化節系列活動之一，由協會會長洪嫚明主持，芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍及副主任黃士聰均參與了這項講座，劉綏珍說，朱培坤從小啟蒙於台灣水墨、木刻、版畫家陳洪甄教授，後師從留日西畫藝術家陳敬輝，來美後跟隨花卉國畫家劉河北及書法家楊齊安精進技藝，曾在第37屆國際水墨作品甄賽中，榮獲兩項大獎，其作品亦被列入「北美華裔藝術家名錄」，並廣為各大學、圖書館及私人機構所收藏。

朱培坤在講座中，說明了國畫顏料的三原色，再調配自己所需的顏色並加入透明、墨色及鍺色後，形成五彩繽紛的顏色。她表示國畫與書法殊途同歸，書法的基礎係以「永字八法」最為重要，「永」字可細分為「點、橫、豎、撇、奈、鉤、挑、斬」等8個部分，她並示範將其中「點」的技巧運用在國畫的花朵、桃子、蘿蔔、松樹等靜物繪畫上，實用信息讓與會者受益良多。

美中中文學校協會洪嫚明(右)感謝朱培昆(左)分享書法與繪畫技巧。(主辦單位提供)
美中中文學校協會洪嫚明(右)感謝朱培昆(左)分享書法與繪畫技巧。(主辦單位提供)

書法 華裔 夏威夷

上一則

慶祝母親節 大華府周末活動多

下一則

亞馬遜擲5500萬 費郡建500套可負擔房

延伸閱讀

大華府文化夏令營 即起開放報名

大華府文化夏令營 即起開放報名
中華文化學院 春季班學藝競賽

中華文化學院 春季班學藝競賽
媽媽咪呀／小朋友繪畫賽 畫出最特別的媽媽

媽媽咪呀／小朋友繪畫賽 畫出最特別的媽媽
華府書友會講座 周典樂30日談嶺南畫派

華府書友會講座 周典樂30日談嶺南畫派
慶亞太裔月 紐約國際文化藝術節活動多采

慶亞太裔月 紐約國際文化藝術節活動多采
大華府學生繪畫及訪談比賽頒獎

大華府學生繪畫及訪談比賽頒獎

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點