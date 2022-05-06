朱培昆線上教書法、國畫 學員受益良多

朱培昆線上指導繪畫。(主辦單位提供)

美中中文學校協會日前舉辦了一場「漢字揮毫暨國畫講座」，特別邀請到知名國畫老師朱培坤擔任主講員，當晚活動美中地區僑校校長、華語文教師及家長們參與踴躍，還有不少來自美東、美西、美南及夏威夷 的書法 與繪畫同好上線學習。

這場活動為僑委會2022年正體漢字文化節系列活動之一，由協會會長洪嫚明主持，芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍及副主任黃士聰均參與了這項講座，劉綏珍說，朱培坤從小啟蒙於台灣水墨、木刻、版畫家陳洪甄教授，後師從留日西畫藝術家陳敬輝，來美後跟隨花卉國畫家劉河北及書法家楊齊安精進技藝，曾在第37屆國際水墨作品甄賽中，榮獲兩項大獎，其作品亦被列入「北美華裔 藝術家名錄」，並廣為各大學、圖書館及私人機構所收藏。

朱培坤在講座中，說明了國畫顏料的三原色，再調配自己所需的顏色並加入透明、墨色及鍺色後，形成五彩繽紛的顏色。她表示國畫與書法殊途同歸，書法的基礎係以「永字八法」最為重要，「永」字可細分為「點、橫、豎、撇、奈、鉤、挑、斬」等8個部分，她並示範將其中「點」的技巧運用在國畫的花朵、桃子、蘿蔔、松樹等靜物繪畫上，實用信息讓與會者受益良多。