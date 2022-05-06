疑因高中舞會爭執 芝城狠父打死17歲女兒

42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

芝加哥南郊汀利公園市(Tinley Park)一名17歲少女馬洛(Mia Maro)，日前被發現陳屍其住家內，經多日調查，當地警局4日宣布，全身遍體鱗傷的這名死者的父親亞麻魯(Muhammed Almaru，42歲)就是殺死女兒的兇手，警方已對其提控一級謀殺罪。

還有幾周就要從高中畢業的馬洛，是在該市167街7800號附近的住所內死亡，警方表示，案發後接獲亞麻魯姊姊的電話據報到場，警局局長沃許(Matthew Walsh)說，當警察 抵達時，看到亞麻魯的手腕與喉嚨都有傷口，且自行服了藥物，此外，還在他身體系統發現有毒品 殘留。

鄰居表示，亞麻魯隨後被擔架抬走了，其他親屬也趕到了且心急如焚，當時的場面十分混亂，不時傳出尖叫哭喊聲。

沃許說，亞麻魯目前住在Advoate基督醫療中心，並接受插管治療，但他不願意配合警方調查，「通過與檢察官 的合作，過去幾天我們獲得足夠證據，讓警方將其提控一級謀殺重罪」。

目前行兇動機仍不清楚，依據法庭披露其致死細節，仍很難推斷原因。

檢察官說，過去幾天，馬洛與父親因為她參加舞會的事情發生了爭執，據說女孩上周還撞了她父親的車，檢察官還提到，在馬洛家中發現一封可能是她父親所寫下的信件，信中他承認在發現女兒對他撒謊後毆打了她。

警方還在現場發現一根彎曲的金屬桿及一把橡膠木槌。

法醫辦公室說，馬洛的死亡原因為「多處受傷」導致的他殺，女孩的屍體是在住屋樓下被發現。沃許補充，馬洛全身都有瘀青，「這絕對是悲劇」。他說，參與調查的執法人員在該案後也接受了諮商輔導。

沃許說，他接到許多警察電話，稱自己的小孩與馬洛同齡，也認識死者，他們都很喜歡她。

馬洛為安德魯高中的畢業班學生，該校校長發出公開信稱，老師與學生均向馬洛家人表示哀悼。

馬洛鄰居布雷西亞(Andrew Brescia)說，她還有幾周就要畢業了，生命卻這樣戛然而止，令人非常痛心。

家人說，馬洛一直想成為牙科技師，但為了繼續照顧母親，她計畫選擇在住家附近的大學就讀。