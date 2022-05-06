芝城月發500元 湧入逾10萬民眾申請

芝加哥 市每月發500元的保障基本收入補助案(Chicago Resilient Communities Pilot)，從上個月25日開始接受申請至今，已經收到逾10萬件申請，南華埠培德中心表示，該中心也已替200多人提出申請，由於該計畫截止日為13日，如有需要者，仍可在此期間到培德尋求申請協助。

這項號稱為全美規模最大的政府發錢計畫，將從所有申請者中，抽出5000個民眾，每名中獎者在接下來的12個月期間，每個月可拿到500元的補助款。

培德是芝加哥市府指定的五家可協助公眾申請該福利的非營利機構之一，凡年滿18歲的芝加哥市居民、因疫情 遭遇到經濟困難、符合相關低收入標準者，皆可以遞交申請表。

培德行政主任吳常義表示，培德即日起到13日間，凡周一到周五上午9時30分至下午2時，都將為有需要民眾提供申請該福利的服務。無論是否有合法居留身分，均可申請該補助，市府官網還特別提到，「接受有關新冠疫情的援助，不會列入移民局認定的公共負擔」。

培德提醒，申請時記得帶著駕照 、臨時駕照、州政府ID、美國護照、綠卡、學生證等帶有出生日期的文件，還有工卡等。每個家庭僅限一人提出申請。

據市政府官網信息，此項發錢計畫將只接受網上申請。所有的申請材料、相關照片均須網上遞交。申請者可通過電腦、手機等設備上網上傳。家裡沒有電腦及互聯網的居民，市政府建議到公共圖書館、社區非營利機構使用電腦上傳。網址：www.chicago.gpv/cashpilot。有意請培德協助送交申請表者，可電郵：[email protected]，或打電話(312)328-1188轉分機207。

芝市府以抽籤形式抽出5000個幸運中標者，每月發錢500元、連發12個月，無任何附加條件。