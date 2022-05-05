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聯邦員工返芝市上班 餐館復甦路仍漫長

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
以辦公樓員工為主要消費群的芝加哥環區餐館，過去兩年受到疫情衝擊最大。(特派員黃惠玲／攝影)
以辦公樓員工為主要消費群的芝加哥環區餐館，過去兩年受到疫情衝擊最大。(特派員黃惠玲／攝影)

聯邦政府員工即起重返芝加哥市區的辦公室上班，由於該市聯邦員工數超過1.7萬名，這群上班族回流，讓辦公樓附近苦撐兩年的餐館鬆了一口氣，不過伊州餐飲協會(Illinois Restaurant Association)說，即使員工返回辦公室工作，估計仍需18到24個月，芝加哥市區的餐館才能恢復疫前榮景。

聯邦機構與辦公室聚集的聯邦廣場(Federal Plaza)對街美食街Revival，是受到居家上班最嚴重影響的餐飲據點之一，該美食街主管威克斯(Tim Wickes)說，兩年多了，直到這兩天終於迎來員工返回辦公室，「才重新看見消費人潮」。

Revival在2020年3月疫情爆發初期曾全部關閉，到當年7月份重開，然而由於附近辦公大樓的大部分員工都仍舊居家上班，擁有16個美食攤位的該廣場，僅剩一家勉強營運，威克斯說，現在16個攤商已經全數恢復營業。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)主席愛德華斯(Michael Edwards)表示，在疫情前，周一到周五的上班日，每天約有35萬人到環區上班，最近回到該區上班的員工約在12萬5000人到15萬人間，「還不到原來的一半人數」，儘管差強人意，但仍比前六個月好多了。

伊州餐飲協會主席涂以亞(Sam Toia)說，雖然目前返回芝加哥市區上班的人數逐漸增加，但預測要恢復到疫前的消費人潮，還需要18到24個月時間。

涂以亞說，比起辦公區的餐館營業情況，其他地區的餐飲業復甦顯然較為快速。他表示，即使在經濟景氣的時候，餐館收進的每1元中，高達95分到97分都用在支付勞力、食材及其他固定成本，「我可以很明確的告訴你，餐館現在都在勉強不賠本，有些甚至還在虧錢」。

也因為營運困難，市中心一些餐館不得不重新調整商業模式，把更多精力放在外燴、外賣業務。

餐館業主表示，由於部分公司或政府機構，允許員工每周減少到辦公室的天數，導致究竟會有多少員工重返辦公室上班充滿不確定性，未來一段時間仍將面臨營運挑戰。

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