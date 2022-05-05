迎旺季保安全 明州雙城捷運加強警力

明州雙城地區的輕軌捷運和公車系統(Metro Transit)正在加緊布署列車與車站的警力，以確保乘客安全。(記者陳曼玲／攝影)

明尼蘇達州許多經濟活動逐漸恢復，加上夏天雙城下城區球賽與節慶即將到來，將有更多公眾搭乘大眾運輸工具，由於日前雙城捷運 曾發生槍擊 案，為確保乘客安全，雙城輕軌捷運和公車系統(Metro Transit)表示，即起將加強布署警力。

該宗槍擊案發生在上個月Metro捷運綠線(Green Line)，有一名乘客遭到槍擊，還好無生命危險。警方在案發後隨即到場搜索，但一無所獲。

聖保羅地區商業局(St. Paul Area Chamber of Commerce)總裁凱爾(B Kyle)說，期待已久的維京郵輪(Viking River Cruises)，預計今夏從紐奧良啟程，沿途經過14個城市抵達最後一站聖保羅市，因此加強公共預計安全刻不容緩。

Metro Transit警察 局長弗立瑞爾(Eddie Frizell)表示，警方將聚焦解決破壞公物、使用毒品和其他造成公共安全的問題。

Metro Transit的發言人班尼恩(Baenen)說，疫情以來警力吃緊，目前先以科技協助辦案，例如加派人員到即時資訊中心(Real Time Information Center) ，監看保全攝影機(security cameras)，時間從周一到周五的早上6時到晚上10時，周末從中午到晚上10時。

另外，Metro Transit按照車班服務、公車司機的報告和乘客抱怨的數據分析，將警力集中到最有需要的車次和車站，並希望在乘客眾多的車站試行採用委外的保全人員，來彌補不足的警力。

根據明州州法，目前只有取得執照的警察，才能開立罰單給逃票乘客，但為了將警力集中防範犯罪，Metro Transit已經向立法機構陳情，要求讓非警察的職員暫代監督查票。

Metro Transit警局報告，在Metro捷運公車上的犯罪分為A組的搶劫、偷竊、傷害、破壞公物和毒品使用，及B組為脫序行為、酗酒、侵入(trespassing)和其他等。去年A組中，有42%屬於破壞公物。

A組的犯罪事件在2020年有3465件，去年降到2934件。B組的犯罪事件在2020年有2125件，去年降低到1653件。