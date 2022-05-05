傳百利中選芝賭場 市長萊特福特駁斥

圖中緊鄰芝加哥河的I-J-K部分，就是百利賭場預定地點。(芝加哥市府)

對於多家媒體報導指出，河西區論壇報印刷廠舊址的百利公司賭場將中選為芝加哥 首家賭場，芝加哥市市長萊特福特4日對此予以駁斥，她說，負責評估三家入圍賭場投票的委員會，還沒有完成所有工作。

儘管市長不願承認賭場競標已有結果，百利賭場的執行長金書(Soo Kim)4日下午飛抵芝加哥，預定5日與萊特福特會面商訂最後細節，金書說，雖然還有一些議題沒有解決，但他對前景「很樂觀」。

包括芝加哥太陽報、芝加哥論壇報、芝加哥商報Crain's，3日均以取得可靠消息的說法，稱位於芝加哥市好斯提特街夾芝加哥大道上的百利賭場，將從三家入圍賭場提案中勝出，且市府很快就會發出公告。

不過萊特福特隨後表示，這些報導在評估委員會向她提出建議前就已經陸續出現，「可見是不準確的消息」。芝市賭場評估委員會由區長唐尼 (Tom Tunney)主導，成員的任務是審查百利賭場、瑞維斯78區賭場，以及緊鄰士兵球場的「硬石賭場」三個方案，這個委員會至今僅開過一次會。

由於市長多次保證一切透明化，第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)說，但如果最終百利出線，就是政府腐敗且秘密作業的結果，「附近的居民會覺得遭到市長背叛」。

住在百利賭場預定地附近的居民費恩(Jeff Fine)說，該區是以住宅為主的區域，一旦蓋了賭場就會產生交通問題與噪音，對於芝城 賭場可能落腳在住家附近，他感到十分不滿。

百利賭場將成為芝城第一個賭場的消息傳出後，許多反對賭場建在78區的華埠 居民都感到鬆了一口氣，住在華埠廣場北邊公寓的Albert林說，「希望這個傳言是真的，否則他不敢想像賭場就在一街之隔的環境下，生活會變得如何緊張與壓力」。

美亞健康協會、培德中心、華埠更好團結聯盟與華人諮詢服務處3日也發布一項新的賭場問卷報告，多達1102人參與的這份調查中，932人填寫了居住地郵編，其中近六成居民居來自華埠與附近地區郵編60616。

該報告顯示，67%的受訪者覺得華埠社區存在賭博問題；82.2%的人覺得華埠旁蓋賭場，對於中國城的社區安全與經濟發展沒有益處；而反對在華埠旁蓋賭場的更多達84.6%。

目前芝加哥市府、市長都沒有鬆口透露何時會公布最後中選名單，一旦評估委員會選擇的提案獲得市長首肯後，還需要通過市議會批准。