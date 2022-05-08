芝加哥規模最大的武館全面升級啟用，歡迎報名學習中國功夫，強身健體！

成立于2016年的芝加哥 中華功夫學院練武場館近日由 539 W. 31街搬遷到2401 S Archer Ave.,新館于日前隆重開業。 該武館由來自中國山東的世界知名武術家王貴立主理教授，王貴立教練在31街的場館經營多年，口碑甚佳。疫情之前，功夫學院學生一度接近百名，年齡跨度從4歲到70歲不等，除了中國人外，武館還吸引了許多非裔、墨西哥裔和白人前來學習中國功夫。“這些學員當中，有的是非常熱愛武術，有的是考慮到防身及強身健體，而小孩子學武術除了強身健體之余，則為了培養孩子勇敢頑強、堅忍不拔的優良品質。王貴立師傅表示，國際上認可的練武黃金年齡在4-18歲，這期間孩子的骨骼肌肉都在快速發育，具有很大的可塑性，習武能夠讓孩子養成提拔向上的精氣神。

王貴立自幼喜愛武術，少年時曾在滕州奧林武校學習，2004年考入北京 少林武術學校，后以優異成績被北京體育大學錄取。個人在多項武術比賽中榮獲佳績，曾獲得北京市武術比賽男子刀術第一名、男子棍術第一名。在第五屆香港國際武術比賽中，他獲得男子地躺拳第一名、自選太極拳第一名。他在參加2010年全國武術比賽中，獲得個人全能第二的優異成績，并被評為國家一級運動員。2011年，王貴立在四川舉辦的國際武術節比賽中，奪得男子太極拳第一名的佳績。后期，王貴立曾經隨團參加過菲律賓、泰國、韓國等國家的武術文化交流演出，享有扎實的基本功及武術界的知名度。

為促進中外武術文化交流，讓外國友人領略到中國武術的無窮魅力，王貴立功夫學院落戶芝加哥辦學，成立了中華功夫學院，旨在把中國武術文化發揚光大。中國城中華功夫學院的新館現已全面升級，面積達到3000多平方英尺，成為芝加哥規模最大的武館。武館招生 對象有成人和兒童（4-60歲，采取一對一授課），具體課程有中國武術、散打、太極等，如果需要私人課程可以提前預約。中華功夫現正招生中，歡迎報名加入中華功夫學院學習功夫強身健體！中華功夫學院新館地址：2401 S Archer Ave., Chicago, IL 60616，電話：773-569-7690。