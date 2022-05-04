華埠更好團結聯盟 5月多場服務及講座

華埠 更好團結聯盟(CBCAC)5月推出多項服務與活動，包括協助民眾提出房地產稅上訴、提升理財能力計畫，以及Chowbus發起人華裔溫林鑫的創業分享講座，均免費參加，但須先註冊報名。

華埠更好團結聯盟將與庫克 郡評估委員會兩位委員羅傑斯(Larry Rogers)、卡伯納吉(Michael Cabonargi)合作，在11日上午9時到下午4時，接受民眾預約到華埠更好團結聯盟辦公室辦理上訴，有意參加者請從速報名，當天將有中文翻譯服務，每人時間為30分鐘，預約連結：https://reurl.cc/9GO2zv。

提升家庭理財能力的計畫Empowerment Economics Program，將接受20個家庭報名，參加者將由專家給予為家庭建立財富、提高長期儲蓄 的方法，並學習如何充分利用美國的信用體系，有意報名者，可上網：https://tinyurl.com/EmpowermentEconomics。

聯盟與伊州商務與經濟機會廳旗下的少數族裔經濟賦權辦公室 (OMEE)合作，邀請食品配送平台創辦人、執行長溫林鑫主講「從留學生到成功企業家」的心路歷程，時間為25日晚間7時到8時，報名網址：https://tinyurl.com/ChowBusInterview。