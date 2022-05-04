血月15日現身 芝天文館免費導覽觀賞

芝艾德勒天文館將在15日晚間9時舉辦戶外免費觀看月全蝕活動。(艾德勒天文館提供)

芝加哥 艾德勒天文館(Adler Planetarium)表示，芝加哥與北美大部分地區可望在15日(周日)經歷一次月全蝕，如果天氣允許，芝加哥人將可在當天晚上8時32分看到月蝕。而這次月全蝕的高潮，將在當日晚間10時30分到午夜，次日凌晨1時50分結束。

艾德勒天文館表示，在月全蝕期間，地球位於太陽和月球之間，擋住了直接的陽光照射，將月球籠罩於陰影中，屆時月亮會變成紅色、橙色或灰色，月全蝕大約每兩年半會發生一次。

根據美國國家航空航天局的網站，月全食發生時，月亮不會變得漆黑一片而是紅色，主要原因是這時光源只剩下地球大氣層邊緣的光線，而太陽光在經過地球大氣層時，光線波長短的藍、紫色光會散射掉，只剩光線波長較長的紅光可以通過大氣層折射到月亮上，因此月球看起來會是紅色的。

所以說，有的時候月全食就會被稱為是血月或是紅色月亮。

如果天氣允許，艾德勒天文館將在15日晚間9時到午夜間，舉辦免費戶外觀賞月蝕活動，到時天文館將在現場設置天文望遠鏡供民眾使用，且有天文館工作人員在場回答大家疑問，想參加者請先上網預約，網址：tickets.adlerplanetarium.org。

Space.com報導，這次月全蝕可以在北美、南美、歐洲、非洲與亞洲部分地區看到，2022年還有一次月全蝕，時間為11月8日，該次將在亞洲、澳大利亞、北美、歐洲部分地區與南美大部分地區觀看。