我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

伊州州長普立茲克重申 墮胎合法且安全

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克3日表示，他將保障該州婦女獲得生殖選擇權利。(pexels)
伊州州長普立茲克3日表示，他將保障該州婦女獲得生殖選擇權利。(pexels)

最高法院1973年保障墮胎權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，近半世紀後恐遭保守派大法官聯手推翻的消息傳出後，伊利諾州州長普立茲克3日譴責最高法院有意允許各州頒布更嚴格的反墮胎法律，他重申，不論最高法院最終決定為何，墮胎在伊州將永遠安全合法。

普立茲克與副州長史特拉頓(Juliana Stratton)，以及多位州議員3日上午聯合舉行了說明會，普立茲克說，最高法院如推翻「羅訴韋德案」，會對全美數百萬婦女帶來無法估計的影響，他誓言為所有伊州女性捍衛權益。

普立茲克早於2019年簽署了「生殖保健法案」(Reproductive Health Care Act)，讓伊州女性居民可以從法律中確保生殖保健的基本權利，其中包括墮胎與孕產婦保健，該項法案反映當前的醫療標準，並要求伊州的私人醫療保險計畫，必須將墮胎與其他懷孕有關的護理與醫療照顧一樣，均納入保險範圍。

普立茲克還在2021年簽署通過廢除「父母通知法案」(Parental Notification Act)，將該項從1995年起實施的「通知父母法案」取消，該法令要求孩子尋求墮胎時，必須通知父母或監護人，這也意味著，未來伊州未成年人想要墮胎時，不再需要先告知父母或監護人。

近年全國對於女性生育選擇權立法限制的州別有增加趨勢，而外州婦女轉至伊州接受墮胎的人數也明顯增加，根據伊州衛生廳統計數據，2019年期間，有7534位非伊州居民到該州墮胎，而此數字在2014年時僅有2970人，2017年也只有5528人。

伊州第二選區華裔州眾議員馬靜儀透過臉書發文表示，現在每個人都同意女性可以擁有自己的銀行帳戶，為何卻不能被信任婦女可以對自己的身體做出決定？最高法院正試圖推翻「羅訴韋德案」，幾乎就等於把價值與社會觀開倒車回到1952年，這是無法接受的。

她說，一旦墮胎違法化，意味著這種醫療行為將不受管制也不安全，很可能婦女必須冒著失血過多的風險死在小巷，「我們很幸運在伊州獲得了適當的保護，但所有女性都應該受到這樣的保護」。

墮胎 伊州 醫療保險

上一則

北卡維克郡預算案出爐 房產稅將提高

下一則

福布斯五星酒店評級 大華府4家入榜

延伸閱讀

「女性的憤怒」最高院擬推翻墮胎權 華裔參與紐約示威

「女性的憤怒」最高院擬推翻墮胎權 華裔參與紐約示威

她當年26歲 讓墮胎權受憲法保護 「羅訴韋德案」原告律師去年離世

她當年26歲 讓墮胎權受憲法保護 「羅訴韋德案」原告律師去年離世
影響婦女合法墮胎權 最高法院將推翻羅訴韋德案

影響婦女合法墮胎權 最高法院將推翻羅訴韋德案

周末惡劣天氣 3龍捲風登陸伊州

周末惡劣天氣 3龍捲風登陸伊州

伊州多郡新冠病毒傳播風險升至中級

伊州多郡新冠病毒傳播風險升至中級
墮胎合法成歷史？最高法院意見書外流：將推翻羅訴韋德案

墮胎合法成歷史？最高法院意見書外流：將推翻羅訴韋德案

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？