伊州州長普立茲克重申 墮胎合法且安全

伊州州長普立茲克3日表示，他將保障該州婦女獲得生殖選擇權利。(pexels)

最高法院1973年保障墮胎 權合法化重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，近半世紀後恐遭保守派大法官聯手推翻的消息傳出後，伊利諾州州長普立茲克3日譴責最高法院有意允許各州頒布更嚴格的反墮胎法律，他重申，不論最高法院最終決定為何，墮胎在伊州 將永遠安全合法。

普立茲克與副州長史特拉頓(Juliana Stratton)，以及多位州議員3日上午聯合舉行了說明會，普立茲克說，最高法院如推翻「羅訴韋德案」，會對全美數百萬婦女帶來無法估計的影響，他誓言為所有伊州女性捍衛權益。

普立茲克早於2019年簽署了「生殖保健法案」(Reproductive Health Care Act)，讓伊州女性居民可以從法律中確保生殖保健的基本權利，其中包括墮胎與孕產婦保健，該項法案反映當前的醫療標準，並要求伊州的私人醫療保險 計畫，必須將墮胎與其他懷孕有關的護理與醫療照顧一樣，均納入保險範圍。

普立茲克還在2021年簽署通過廢除「父母通知法案」(Parental Notification Act)，將該項從1995年起實施的「通知父母法案」取消，該法令要求孩子尋求墮胎時，必須通知父母或監護人，這也意味著，未來伊州未成年人想要墮胎時，不再需要先告知父母或監護人。

近年全國對於女性生育選擇權立法限制的州別有增加趨勢，而外州婦女轉至伊州接受墮胎的人數也明顯增加，根據伊州衛生廳統計數據，2019年期間，有7534位非伊州居民到該州墮胎，而此數字在2014年時僅有2970人，2017年也只有5528人。

伊州第二選區華裔州眾議員馬靜儀透過臉書發文表示，現在每個人都同意女性可以擁有自己的銀行帳戶，為何卻不能被信任婦女可以對自己的身體做出決定？最高法院正試圖推翻「羅訴韋德案」，幾乎就等於把價值與社會觀開倒車回到1952年，這是無法接受的。

她說，一旦墮胎違法化，意味著這種醫療行為將不受管制也不安全，很可能婦女必須冒著失血過多的風險死在小巷，「我們很幸運在伊州獲得了適當的保護，但所有女性都應該受到這樣的保護」。