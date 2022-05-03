芝加哥台聯會時事講座 分析美中台關係

介文汲(左上)演講反應熱烈。(芝加哥台聯會提供)

芝加哥台灣同鄉聯誼會日前舉辦Zoom線上「時事講座」，曾任中華民國 駐紐西蘭大使的介文汲，主講從國際局勢看美中台關係，吸引約150人參與。

介文汲表示，最近的俄烏戰爭使國際局勢起了很大的變化。和平的日子待久了，戰爭陰影忽然籠罩，而華人 最關心的無疑就是在美中爭霸下，台灣是否會變成烏克蘭 第二，以及如何來應對難題。介文汲分析了當前的國際局勢稱，美國要保衛霸權，中國要全面直追，台灣則陷入夾縫，一方面是美國時時在變的關係，友好但沒有承諾，另一方面是中共在軍事和外交上的鬥爭，但雙方在經濟上有非常密切關係。

他說，因此台灣成了美國手上的一張王牌，也是大陸最脆弱的一個環節，一旦美中發生武力上衝突，台灣一定是導火線，也可能是唯一的戰場。

至於台灣要如何面對這個形勢呢？介文汲建議，為免兵焚及兩岸同室操戈，台灣需盡速建立一支獨立於台灣政黨及政治外，以追求兩岸和平為目標的民間力量，致力喚起民眾、大陸各界及國際社會，並建立良性有效溝通與對話，以降低兩岸敵意、阻卻外國挑撥干預，此外，也要增進兩岸了解互信、建構兩岸共同未來的具體努力目標。

他說，這不但是台灣當地居民應做的事，海外華人及大陸同胞也都應該有如此的想法作為，他呼籲推動民間力量，不要依賴政黨和政府，才能走出有理想而且正確的路。

演講會後，觀眾踴躍舉手提出問題，原本預計30分鐘的問與答延長到90分鐘，該場時事講座可以從Youtube觀看回放，網址：https://youtu.be/1CxBVCpINYY。