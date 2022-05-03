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伊州多郡新冠病毒傳播風險升至中級

特派員黃惠玲／芝加哥報導

包括杜佩琪郡(DuPage County)、湖郡(Lake County)、庫克郡郊區、麥克連恩郡(McLean County)、羅根郡(Logan County)、香檳郡(Champaign)等伊利諾州郡縣，近日新冠感染的社區傳播風險，均已從從低度提高到中度，芝加哥市雖然還未上升到中階風險層級，但芝市衛生局局長亞瓦迪已經明白表示，預計很快也會升級到「中度風險」。

根據聯邦疾病防治中心CDC的指南，每10萬人口新增感染數超過200例的話，就達到了中度傳播風險，目前杜佩琪郡每10萬人已有258.64新增病例，還好該郡現階段醫院的病床占用率僅1.8%，醫療資源仍屬充分。

湖郡每10萬人的新增病例為212.19，庫克郡郊區則為210例，麥克連恩郡291.52例，香檳郡352.9例、羅根郡也有283.04例，傳播層級都已經上升到中等，不過，這幾個郡縣的染疫住院人數及死亡數，雖然都有提高，但比起之前疫情高峰時期都算偏低。

假使住在上述幾個中等傳播風險的地區，應該留意哪些防疫事項？CDC的建議是遵照最新的接種指南，去施打新冠疫苗加強針，且一旦出現症狀時盡快接受病毒檢測，如果郡縣進入高傳播風險的層級，CDC則建議實施室內強制口罩令，而免疫功能低下者必須採取額外防疫措施。

庫克郡衛生局建議：

●在室內戴上口罩，藉此保護50歲及以上成年人、有基礎疾病者及免疫功能低下者等高危人群。

●盡可能參加戶外活動，避免前往通風不良的室內場所。

●參加家庭聚會或公共活動前，先使用居家檢測快篩盒檢測。

●一旦確診請立即聯繫醫生諮詢以接受治療。

●如果符合施打加強針者，應盡快前往接種補強針。

檢測 庫克 CDC

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