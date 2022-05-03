周末惡劣天氣 3龍捲風登陸伊州

國家氣象局證實三龍捲風登陸伊州。(國家氣象局推特截圖)

國家氣象局指出，4月30日傍晚的惡劣天氣在伊利諾州 北部的杜佩琪郡(DuPage County)、布恩郡(Boone County)引發三場龍捲風 ，幸未造成傷亡。

氣象專家表示，還好這三場龍風捲的等級都不強，沒有人因此受傷，不過，在橡樹市的希爾頓酒店高爾夫球場旁的一棟房子屋頂，部分遭強風吹翻，此外，羅克福德市(Rockford)也有多起狂風破壞事故，不過，專家說，羅市並沒有龍捲風，當地災情是由於直線風速過強導致。

第一場龍捲風在4月30日下午4時44分，出現在杜佩琪郡的橡樹溪市(Oak Brook)，氣象局紀錄指出，這場等級EF-0的龍捲風，從橡樹溪市的西南向東北移動，沿著1.9哩的路徑前進，最大持續風速每小時達75哩，氣象專家說，該龍捲風最大半徑為60螞，然後是在希爾頓酒店與高爾夫球場附近登陸，最後在橡市中央公園(Central Park)停止。

由於當晚有一所高中在該酒店舉行畢業舞會，部分提前到場的學生都被強風嚇了一太跳，幸而龍捲風來得急去得也快，舞會最終順利舉行。

該市主要破壞為樹枝折斷、一些樹木被連根拔起，還有一棟屋頂部分受損，根據氣象局總結，龍捲風約在地面停留了三分鐘。

第二場龍捲風發生在一小時後，同日下午5時54分，等級EF-0的龍捲風登陸布恩郡靠近Timberlane的Briar Cliff街的路口，風速每小時達80哩，停留地面一分鐘後，從Candlewick湖上方離去，強風吹過的路徑有幾棵樹遭連根拔起。

第三場龍捲風仍在布恩郡，地點為靠近小鎮Capron處，等級為EF-U(unkown，未知)，氣象預報員解釋，當龍捲風發生但未達到任何損傷指標時，就會列入未知類別，這場龍捲風未造成任何損失或破壞。

至於洛克福德市的風災，氣象專家說，出現在洛市第九街夾百老匯 街口的強風，為時速約70到80哩的「窄直線風」，當地有一幢建築的金屬屋頂被吹翻，該建物的部分牆壁因此倒塌。