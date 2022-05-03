芝加哥華埠劫車頻發 警局發布警訊

芝加哥警局發布警訊，指出主要包括華埠廣場的阿默爾廣場區劫車頻發，居民應提高警覺。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 警局發布警訊指出，以芝加哥華埠 為主的阿默爾廣場(Armour Square)社區，近期劫車案件有增加趨勢，當地居民務必提高警覺。

警局公布最近四宗劫車案的發生時間、地點，包括3月16日下午4時20分於22小街200號附近；3月24日晚間7時25分在南普林斯頓大道夾23街附近；3月27日晚間7時10分在南運河街(Canal St.)夾23街附近；4月7日凌晨4時45分在南普林斯頓大道夾25街附近。

芝警局表示，劫車犯都在車內有人時接近受害者車輛，或是趁駕駛剛好步出車外時作案，上述四起劫車案，嫌犯都持槍要求對方交出車鑰匙。

根據芝第九警分局提供的最新犯罪案件周報，從4月25日到5月1日間，華埠一帶在25日當天發生兩宗持槍搶劫案，分別是當天中午12時13分在22小街200號附近，以及下午2時10分在舍麥路100號附近。

過去一周華埠近有三起汽車偷竊案，地點分別在舍麥路200號附近、永活街夾26街以及亞珠街夾22街等地；另還有四宗偷竊案件，其中三件的損失金額不到500元。

此外，芝警局數據顯示，剛結束的周末，芝加哥至少有32人中槍，其中七人喪命，最新一宗槍擊 案發生在1日傍晚5時左右，地點就在芝市Wabash Ave.夾Benton Place間，造成一人耳朵中槍受傷，另一人手部中槍，由於此案件地點接近芝加哥劇院(Chicago Theatre)，為安全起見，劇院取消了當晚「紅磨坊」的演出。

4月30日清晨在劇院附近的河北區，一女性因試圖要援救朋友而不幸中槍身亡。

芝警局在上述芝市鬧區連續兩天發生槍擊案後發表聲明說，芝加哥警察局不會容忍在該城市任何地方，包括市中心在內的暴力發生，「有鑑於槍擊案發生在劇院區，警方將繼續加強監視該區，並與庫克郡警長辦公室的執法人員密切合作，強化劇院區安全」。

庫克郡警長辦公室上周宣布在河北區成立指揮所，以協助遏止暴力頻發。該辦公室兩周前也在華埠成立類似與芝警局合作的巡邏計畫，主要希望藉著提高警察能見度，有效阻止犯罪分子作案。