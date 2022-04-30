威州10歲女童遭姦殺 14歲少年涉案：從一開始就計畫殺死她

10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

威斯康辛州法醫派騰(Ron Patten)28日指出，驗屍結果顯示，威州小鎮就讀小學四年級的10歲女孩彼得斯(Lily Peters)是被勒死，她身上同時有鈍器毆打的外傷，死因確定為他殺，根據檢察官 表示，該州一名年僅14歲的八年級男學生涉嫌有計畫性侵 該女童，然後將其殺害。

檢察官紐維爾(Wade Newell)說，14歲的嫌犯面臨三項指控：一級故意殺人罪、一級性侵犯罪，以及對13歲以下兒童的一級性侵犯且造成嚴重身體傷害罪。

這宗駭人聽聞的命案，引起死者居住小鎮Chippewa Falls譁然，該市警局局長凱爾姆(Matthew Kelm)說，嫌犯不是陌生人，受害女孩認識嫌疑人，不過，他沒有說明兩人如何認識。

根據警方發布的信息，彼得斯家人最後一次見到受害者為24日，當時她從姑姑家離開往回家路上走，但卻一直沒有返家，當晚其父親報了警，警方稍晚在當地一條步道 旁的樹林裡，發現女孩屍體，後經證實就是失蹤的彼得斯。

檢察官在聽證會中表示，被告在26日被捕，且被告向執法人員陳述，「從一開始就計畫強姦並殺死她」，紐維爾說，考慮到保護社區以及被告逃跑的可能，要求法官加重保釋金。

法官蘭恩(Benjamin J. Lane)因此裁決現金保釋(cash bond)一百萬元，由於嫌犯年齡仍小，因此不會公布其全名，而以「C.P-B」為代號，且不准他與其他青少年接觸，也不準攜帶危險武器。

被告律師施密特(Karl Schmidt)當庭辯稱，他的當事人不構成潛逃風險，「他不能開車，且他一個人根本籌不到多少錢付保釋金，他與母親住在一起」。

紐維爾表示，被告曾經自白指出，他毆打了死者的腹部，將彼得斯打倒在地，「基本上是勒死了她，還用棍子毆打她，再將她勒死後，對女孩予以性侵」。

這名青少年的下次聽證會日期為5月5日。

紐維爾說，根據威州法律，刑事訴訟中的第一項罪名：一級故意殺人罪，將交由成人法院判決，而殺死彼得斯的嫌犯年僅14歲，是否該案將交由成人法庭審理，目前還未有決定。