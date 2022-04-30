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全美「最佳公立高中」 芝市沛頓排第5

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥公立沛頓高中，名列全美最佳高中第五名。(沛頓高中臉書)
芝加哥公立沛頓高中，名列全美最佳高中第五名。(沛頓高中臉書)

「美國新聞與世界報導」2022年美國最佳公立高中排名出爐，芝加哥市共有五所公立菁英高中進入全美前百強，其中沛頓大學預科高中(Walter Payton College Prep.)名列全美第五佳，也是伊州唯一擠入前十排行榜的高中。

芝市五所進入前百名的公立高中，除了佩頓大學預科名列第五外，還有北區大學預科高中(Northside College Prep.)排名第31，瓊斯高中(Jones College Prep.)排第51，惠特尼楊高中(Whitney Young Magnet High School)名列67，蘭恩科技高中(Lane Tech College Prep.)排名第87。

這份全美百大高中的年度排行榜，為「美國新聞與世界報導」針對全美1.8萬所公立高中進行評比，項目包括大學準備情形(College Readiness，占比30%)，各州學生學術能力評級(State assessment proficiency，占比20%)，各州統一考試學生成績、大學預科課程廣度、畢業率等。

近期因為改變招生制度，受到亞裔家長反對且引發全美關注的維吉尼亞州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School)，今年再度蟬聯全美最佳公立高中冠軍。

與去年排名相比，芝加哥沛頓高中去年在此排行榜中名列第四，今年則退了一個名次，儘管如此，想要進入沛頓這幾所芝加哥明星高中就讀，難度仍然有增無減。

目前要申請入讀這幾所菁英高中，都必須經過嚴格評選，而非按照居住地點就能無條件進入，目前CPS旗下的菁英高中都採取申請制，其中所錄取的三成名額是「單純以入學成績高低決定」，另外七成錄取名額是根據居民居住區的收入高低，劃分成四階級(4 tier)而分層錄取，每一階層的錄取分數不同。

沛頓是競爭最激烈最難取得資格的高中，一般說來，如果入學考成績沒有拿到900分滿分，幾乎沒有希望錄取。

根據沛頓高中官網，該校共有1220名學生，其中學生比率最多的前三族裔，分別為白人44.1%，西語裔21.5%，亞裔19.1%。至於其他四所入百強的芝城高中，各校亞裔學生比率分別為：北區高中19.3%、瓊斯高中14.6%、惠特尼楊高中22.1%、蘭恩高中10.4%。

芝加哥郊區部分全美排名較佳的高中，包括Proviso數學與科學高中(161名)、北郊林肯郡的Adlai E Stevenson High School(167名)、Vernon Hills高中(238名)、西郊Hinsdale Central High School(277名)、北郊New Trier高中(285名)、瑞柏Neuqua Valley High School(417名)。

芝加哥 亞裔 維吉尼亞州

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