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芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名

本報芝加哥訊
芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名！
芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名！

地址位于 3500 S. Morgan St., Chicago, IL 60609的芝加哥中文學校（Chicago Chinese School）推出2022夏季課程，將在6月4日至8月28日的周六或周日上課，分別有少兒繪畫創作班、粘土美術班、中國畫 & 書法、動漫創作班、拼音兒歌班、中文朗誦表演訓練班、中文啟蒙兒歌班、韓國流行舞、油畫、色彩裝飾畫以及成人形體舞蹈班等，每門課學費$180(課本和繪畫材料費用另計），詳情請致電：312-804-1876洽詢。

此外，該校還推出粵語班，歡迎想學粵語人士或小朋友報名！芝加哥中文學校創辦於2006年，師資力量雄厚，課程設置豐富多彩。中文課程，由芝加哥公立學校（Chicago Publi School）資深優秀中文教師任教，標准普通話，小班授課，效果保證。繪畫、舞蹈、合唱班等才藝課程，也均由藝術類專業老師授課。課程包括: 少兒美術班、中國畫、陶土藝術創作、中文課、韓國流行舞、中文古詩朗誦班、漢語拼音等。

芝加哥中文學校每年夏季還推出網球夏令營、足球夏令營、太極訓練班等體育課程，倡導健康向上的課余和假期生活，讓孩子們增強體魄，遠離電腦、手機，培養孩子興趣，發掘特長，促進孩童全面發展。

作為服務社區的教育機構，芝加哥中文學校提倡社區公益與志願者精神，組織小朋友們參加各種游行、慈善公益賽跑。芝加哥中文學校在豐富孩子們課余生活的同時，還以弘揚和傳承中文文化為己任，提供書法班課程、中國民俗舞蹈，春節之際推出各種中國傳統文化活動。

在2022夏季課程隆重推出之際，校方歡迎各界朋友咨詢，電話：312-804-1876。

 

芝加哥 書法 足球

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