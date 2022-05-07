第 43 屆芝加哥華埠夏令會 7/30登場 即日起接受攤位租賃申請，歡迎洽詢

第 43 屆華埠 夏令會將於2022年7月30-31日（周六、周日）上午十時至晚上七時假座芝加哥華埠永活街舉行。是次夏令會是由芝城華埠社區基金會主辦，華埠特別活動委會統籌和製作管理。活動地點：華埠舍麥路及西 24 街之間的永活街，活動項目包括：多種美食，各式精品及民族工藝品攤位。還有在舍麥路專為小朋友而設的“兒童天地”。而永活街及23街間之大會主舞臺有民族舞，國術示範，現場樂隊表演及各項不同亞洲特色的現場表演。

今年的夏令會商戶攤位租賃分為兩類 (詳細申請細則，請參閱“芝加哥華埠夏令會 2022 申請表)：華埠內之商戶 (商舖位於華埠內–華埠夏令會地點範圍)持有商業牌照的商舖，從舍麥路至24街，位於永活街一樓地舖及二樓之商戶，及從舍麥路至24街，由普林斯頓街至永活街之間各街道位於一樓地舖之商戶及華埠廣場。這地點範圍內的商戶申請夏令會攤位費用如下:售賣商品之攤位 (面積10 尺乘10 尺)，租金 $250.00。售賣食物之攤位 (面積10 尺乘10 尺)， 租金$425.00。額外攤位 (面積10尺乘10尺) 附加費 (如需要，不分類型)，租金$300.00。額外攤位只能供給 2014 年前的華埠夏令會攤位商戶。

非華埠內之商戶 (華埠夏令會地點範圍以外–請參閱上項華埠夏令會地點範圍)，所有非華埠夏令會地點範圍內的持商業牌照之商戶，申請夏令會攤位費用如下：售賣商品之攤位 (面積10尺乘10尺)，租金$300.00。售賣食物之攤位 (面積10 尺乘10 尺)，租金$525.00。額外攤位附加費 (如需要，不分類型，面積10尺乘10 尺)，租金$300.00。額外攤位只能供2014 年前的華埠夏令會攤位商戶。食物攤位持牌人必需持有市政府食品衛生牌照，食物保險單，市政府衛生署發出之合格証明書及修讀一科為夏令會而設的食品衛生牌照。

凡所有位於華埠夏令會地點範圍的商戶若沒有申請夏令會攤位經營牌照，均嚴禁在其商址門前銷售貨物。商戶若被發現違例，屆時將被市政府督察員勒令即時停止售賣及發出告票起訢。

夏令會攤位申請表格將於本年3月28日開始派發及接受申請。報名地點及時間是2169-B S. China Place 華埠廣場芝城華商會，星期一至星期五，上午十時至下午四時。所有完整填報的申請表格及支票 (支票抬頭請書 SEM)連同有關文件必需在本年7月5日(星期二) 前寄交到華埠廣場芝

城華埠華商會 2169-B S. China Place Chicago, IL 60616。

當收到申請表格、支票和文件後，會方將檢查是否完整及寄出確認書予申請者。所有關於夏令會攤位的申請事宜及攤位之位置分配均由華埠特別活動委會作最終決定。公眾蒞臨華埠夏令會不收入場費。欲知詳情請致電 (312) 326-5320 查詢。或瀏覽：www.ccc-foundation.org。