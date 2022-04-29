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芝15萬張加油卡、公車卡 即起可申請

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝市府將發出10萬張每張價值50元的公車捷運搭乘卡。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市府將發出10萬張每張價值50元的公車捷運搭乘卡。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市議會27日以26：23的些微票數差距，通過芝加哥市市長萊特福特提出的「芝加哥動起來」(Chicago Moves)新項目，該計畫將發出五萬張每張150元的加油卡，以及十萬張每張價值50元的搭乘捷運公車Ventra卡。

市府將對該計畫撥款1250萬元，其中750萬將用來發加油卡給收入符合資格的市民，另外500萬經費則作為發給低收戶市民搭公車、捷運Ventra卡的補貼。不過，根據市府公布的補助方法，該方案的津貼，將有75％金額優先保留給部分具移動困難的社區居民，其他25%的額度，則平均分配給其他區。

想要收到加油卡或Ventra卡的市民，必須先上網填寫申請表格(網址：https://reurl.cc/8o24kX)，或到各社區的芝加哥公共圖書館填寫表格，符合申請標準者，可以選擇參加十萬張捷運卡的抽獎，或五萬張加油卡的抽獎。

申請資格：必須為芝加哥市民；年滿18歲及以上；申請加油卡者需持有效的芝市汽車貼紙；全家年收低於100%的中位收入。根據市府公布的收入標準，要符合參加抽獎的話，一人年收上限為6萬5300元、兩人年收不能超過7萬4600元、三口之家需低於8萬3900元、四人家庭上現為9萬3200元。此外，每個家庭只接受一名申請者。

即日起符合資格者均可填寫資料繳交，抽獎將從5月的第二周開始舉行，當周沒有抽中者，可繼續參加下次抽獎，直到該活動結束的9月，獲獎者將收到市府以電子郵件通知。

部分人士批評萊特福特這項免費發加油卡與公車捷運卡的做法，是企圖買通選民爭取連任，尤其另一位宣布參選市長的富豪威爾森(Willie Wilson)自掏腰包220萬，在芝市、庫克郡多個加油站讓民眾免費加油。

已經宣布角逐明年市長職位的芝加哥15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)說，市府發加油卡、公車捷運卡的做法，根本就是噱頭。

芝加哥 捷運 汽車

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