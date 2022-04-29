我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

庫克郡驅逐房客申請數 恢復疫前水平

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡巡迴法院數據顯示，3月份申請驅逐房客的件數已經達到疫情前水平。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡巡迴法院數據顯示，3月份申請驅逐房客的件數已經達到疫情前水平。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克郡巡迴法院一份最新報告指出，向該法院申請驅逐房客的件數，已經恢復疫情前的水平，不過，受到坊間與政府提供的多項法律及其他方面援助，真正被驅逐搬離的房客明顯減少。

庫克郡數據顯示，今年3月份共有2500個房東向巡迴法院提出驅逐房客的申請，這也是2020年1月份至今的高峰，統計指出，疫情前的2020年1月份，共有2597件的驅逐房客申請，同年3月疫情爆發，顛覆了人們的正常生活，導致政府將大多數的驅逐令暫停。

隨著疫情轉緩，政府與2021年10月宣布取消「暫停驅逐令」，該月份的驅逐申請上升到1866件，到今年1月份，平均每個月法院收到的驅逐申請，維持在2000件上下。

2021年整年庫克郡共收到1萬1956件的驅逐房客申請，今年不到四個月，要求法院允許驅逐房客的案件已經累計達6701件。

保護住房組織在過去幾個月間，持續協助租戶取得租金援助，並出面幫忙與房東談判，有效防止了疫情趨緩後可能引發的驅逐潮。

根據該郡巡迴法院的統計，從2019年10月到2020年3月之間，庫克郡警長辦公室共執行了3301件驅逐令，但從去年10月到今年3月，警長辦公室執行的驅逐令只有1181件。

驅逐令最多的地區，包括芝城南岸(South Shore)、查塔姆(Chatham)、西伍德草坪(West Woodlawn)等地。

改善住房律師委員會(Lawyers' Committee for Better Housing)法律主任吉爾柏特(Michelle Gilbert)說，驅逐案件申請仍在增加，預計今年4月份的件數將超過2019年4月的數量，她提到，疫情改變了驅逐令法庭的情況，她鼓勵租戶在網上或直接到法庭出席驅逐庭，為自己爭取最大保護。

疫情 庫克 房東

上一則

婦女會麻將卡拉OK聯誼 睽違兩年重啟歡樂

下一則

阿州中區華僑協會 拉貢公園春遊踏青

延伸閱讀

為洛縣警長選戰出招 維拉紐瓦槓上記者 要查洩密

為洛縣警長選戰出招 維拉紐瓦槓上記者 要查洩密
聖他克拉拉縣警長史密斯 否認所有涉貪腐指控

聖他克拉拉縣警長史密斯 否認所有涉貪腐指控
毒品風暴襲捲美國中西部 查獲總量增5成

毒品風暴襲捲美國中西部 查獲總量增5成
庫克郡警長辦公室進駐中國城 華人社區治安有望得到改善

庫克郡警長辦公室進駐中國城 華人社區治安有望得到改善
拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城

拯救芝加哥華埠治安 警民合作守護中國城
拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城

拯救華埠治安 芝警局、庫郡警長與社區合作守護中國城

熱門新聞

27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
日本拉麵店Menya Hosaki的主廚Eric從小就有拉麵夢想，他追尋夢想的故事也讓不少食客慕名而來。（餐廳提供）

米其林必比登推介名單 華府4餐館新入榜

2022-04-27 02:13
大休士頓地區房價愈來愈難負擔。(哈里斯縣住房局)

最大都會休士頓 住房愈來愈難負擔

2022-04-26 17:44

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝