庫克郡驅逐房客申請數 恢復疫前水平

庫克郡巡迴法院數據顯示，3月份申請驅逐房客的件數已經達到疫情前水平。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克 郡巡迴法院一份最新報告指出，向該法院申請驅逐房客的件數，已經恢復疫情 前的水平，不過，受到坊間與政府提供的多項法律及其他方面援助，真正被驅逐搬離的房客明顯減少。

庫克郡數據顯示，今年3月份共有2500個房東 向巡迴法院提出驅逐房客的申請，這也是2020年1月份至今的高峰，統計指出，疫情前的2020年1月份，共有2597件的驅逐房客申請，同年3月疫情爆發，顛覆了人們的正常生活，導致政府將大多數的驅逐令暫停。

隨著疫情轉緩，政府與2021年10月宣布取消「暫停驅逐令」，該月份的驅逐申請上升到1866件，到今年1月份，平均每個月法院收到的驅逐申請，維持在2000件上下。

2021年整年庫克郡共收到1萬1956件的驅逐房客申請，今年不到四個月，要求法院允許驅逐房客的案件已經累計達6701件。

保護住房組織在過去幾個月間，持續協助租戶取得租金援助，並出面幫忙與房東談判，有效防止了疫情趨緩後可能引發的驅逐潮。

根據該郡巡迴法院的統計，從2019年10月到2020年3月之間，庫克郡警長辦公室共執行了3301件驅逐令，但從去年10月到今年3月，警長辦公室執行的驅逐令只有1181件。

驅逐令最多的地區，包括芝城南岸(South Shore)、查塔姆(Chatham)、西伍德草坪(West Woodlawn)等地。

改善住房律師委員會(Lawyers' Committee for Better Housing)法律主任吉爾柏特(Michelle Gilbert)說，驅逐案件申請仍在增加，預計今年4月份的件數將超過2019年4月的數量，她提到，疫情改變了驅逐令法庭的情況，她鼓勵租戶在網上或直接到法庭出席驅逐庭，為自己爭取最大保護。