我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

槍殺芝大鄭少雄 兇嫌出庭態度輕浮

芝加哥訊
搶劫鄭少雄起殺機的史攀，目前關押在監獄等待庭審。(本報檔案照片)
搶劫鄭少雄起殺機的史攀，目前關押在監獄等待庭審。(本報檔案照片)

於去年11月9日在芝加哥大學附近槍殺中國留學生鄭少雄的兇嫌史攀(Alton Spann)，27日再度開庭審理，代表鄭少雄家屬出席的援助律師黃正東、胡逸倫表示，史攀在當天法庭中面帶微笑、搖頭晃腦、滿不在乎，讓他們立即向法官提出嚴正抗議，儘管辯方律師予以阻止，胡逸倫仍獲得法官同意發言。

檢方向史攀提出多項重罪起訴，包括蓄謀殺人、故意傷人致死、搶劫致死，持械搶劫，以及非法使用武器的罪名。

27日的刑事案件由法官林恩(James B Lynn)主審。當天上午11時17分史攀現身法庭，控辯雙方接著向法院解釋了大量錄影及其他證據仍有待審閱，因此要求延庭至6月8日以便雙方完成證據調查程式(discovery)。 法官同意了雙方該項要求和下次庭審日期。

整個庭審過程中，史攀多次面帶微笑、打呵欠、搖頭晃腦，不在乎的態度，使胡逸倫當場向法官提出嚴正抗議，並要求庭審記錄裡留下其藐視法院的行徑，儘管史攀公設辯護人海尼斯(Robyn Haynes)予以反對，但遭法官當場駁回，林恩表示，他充分理解律師胡逸倫和受害者家屬的立場。

法官接著解釋當務之急是儘快讓本案結束證據調查程式(discovery)，並進入庭審(trial)階段，他也提到，史攀會受到應有的審判。

全案下次庭審日期暫定為6月8日，黃正東和胡逸倫將及時公布下次開庭的更多資訊。屆時開庭現場僅限於檢察官、被告律師和援助律師出席，公眾可以通過法院直播連結旁聽庭審。

鄭少雄 中國留學生 哥大

上一則

婦女會麻將卡拉OK聯誼 睽違兩年重啟歡樂

下一則

阿州中區華僑協會 拉貢公園春遊踏青

延伸閱讀

威脅槍殺校職員 柏加大一學生被控罪 校園一度封鎖

威脅槍殺校職員 柏加大一學生被控罪 校園一度封鎖
殺人棄屍兇嫌 酷愛轉發重罪視頻

殺人棄屍兇嫌 酷愛轉發重罪視頻
洛縣男子被槍殺 案發地距華人區近

洛縣男子被槍殺 案發地距華人區近
查大2畢業生遭同事刺殺 兇嫌被控多重罪名 面臨死刑

查大2畢業生遭同事刺殺 兇嫌被控多重罪名 面臨死刑
馬術名將槍殺學徒 精神錯亂獲判無罪將進精神病院

馬術名將槍殺學徒 精神錯亂獲判無罪將進精神病院
洛市2遊民相繼遭槍殺 臨時起意案情不單純

洛市2遊民相繼遭槍殺 臨時起意案情不單純

熱門新聞

27歲的華女程海華稱遭其丈夫家暴，於華埠企圖開車逃離時發生碾死丈夫的悲劇。(特派員黃惠玲／攝影)

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

2022-04-28 16:11
老婦人被劫車者打得鼻青臉腫。(KHOU電視台)

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

2022-04-26 17:07
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

2022-04-25 08:59
陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
日本拉麵店Menya Hosaki的主廚Eric從小就有拉麵夢想，他追尋夢想的故事也讓不少食客慕名而來。（餐廳提供）

米其林必比登推介名單 華府4餐館新入榜

2022-04-27 02:13
大休士頓地區房價愈來愈難負擔。(哈里斯縣住房局)

最大都會休士頓 住房愈來愈難負擔

2022-04-26 17:44

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝