槍殺芝大鄭少雄 兇嫌出庭態度輕浮

搶劫鄭少雄起殺機的史攀，目前關押在監獄等待庭審。(本報檔案照片)

於去年11月9日在芝加哥大 學附近槍殺中國留學生鄭少雄 的兇嫌史攀(Alton Spann)，27日再度開庭審理，代表鄭少雄家屬出席的援助律師黃正東、胡逸倫表示，史攀在當天法庭中面帶微笑、搖頭晃腦、滿不在乎，讓他們立即向法官提出嚴正抗議，儘管辯方律師予以阻止，胡逸倫仍獲得法官同意發言。

檢方向史攀提出多項重罪起訴，包括蓄謀殺人、故意傷人致死、搶劫致死，持械搶劫，以及非法使用武器的罪名。

27日的刑事案件由法官林恩(James B Lynn)主審。當天上午11時17分史攀現身法庭，控辯雙方接著向法院解釋了大量錄影及其他證據仍有待審閱，因此要求延庭至6月8日以便雙方完成證據調查程式(discovery)。 法官同意了雙方該項要求和下次庭審日期。

整個庭審過程中，史攀多次面帶微笑、打呵欠、搖頭晃腦，不在乎的態度，使胡逸倫當場向法官提出嚴正抗議，並要求庭審記錄裡留下其藐視法院的行徑，儘管史攀公設辯護人海尼斯(Robyn Haynes)予以反對，但遭法官當場駁回，林恩表示，他充分理解律師胡逸倫和受害者家屬的立場。

法官接著解釋當務之急是儘快讓本案結束證據調查程式(discovery)，並進入庭審(trial)階段，他也提到，史攀會受到應有的審判。

全案下次庭審日期暫定為6月8日，黃正東和胡逸倫將及時公布下次開庭的更多資訊。屆時開庭現場僅限於檢察官、被告律師和援助律師出席，公眾可以通過法院直播連結旁聽庭審。