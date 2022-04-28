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明州高中生攜槍到校 雖被逮捕 家長恐慌

記者陳曼玲/明尼蘇達州報導
年前哈汀高中生曾罷課抗議，希望學校正視校園內學生遭受槍枝威脅問題。 (哈汀高中臉書)
年前哈汀高中生曾罷課抗議，希望學校正視校園內學生遭受槍枝威脅問題。 (哈汀高中臉書)

根據KSTP報導，明州聖保羅市(St. Paul)的哈汀高中(Harding High School)一名16歲學生日前攜帶手槍到校，警察說，該校職員和保全人員企圖制伏這名學生，將他扣上手銬留置副校長辦公室，直到警方趕到現場將其逮捕，期間全校緊急封鎖，所幸過程中無人受傷。

藍姆西郡的檢察官辦公室 (Ramsey County Attorney's Office)以青少年重罪(felony juvenile)起訴該名學生。訴狀中說，這名學生被制伏前焦躁不安，一度將手指扣在衣服口袋內的手槍扳機上。

該學區和聖保羅市警察證實該校月前已有數起跟槍枝有關的事件，加上這宗攜帶槍枝到校的事件，引發學校家長高度緊張。學生家長韓得(Barry Hand)說，校方應當考慮在校內裝置金屬偵測保全措施，阻止學生攜帶槍械到教室，以免發生憾事。

哈汀高中的亞裔(苗族等)學生佔54%，非裔佔21%，西語裔佔15%。該校校長方碧(Be Vang)隨後以信函通告家長，聲明學生手冊上已經明白規定學生攜帶武器到校將面臨嚴重懲處，信中督促學生如果察覺危險狀況時，應即時通報。

此外，該校於4月1日當天，一名學生曾在廁所內拍到16歲男學生手持疑似BB子彈槍，威脅搶奪另一位15歲學生的手機，這段影片上傳到社交媒體後，也曾引起校園恐慌。

根據(New England Journal of Medicine)蒐集1歲到19歲的人口資料， 2020年全美孩童和青少年第一死因為槍傷，比2019年增加29%，超過車禍癌症的人數。

佛羅里達灣岸大學法醫研究(Florida Gulf Coast University forensic studies)教授湯瑪斯(David Thomas)說，青少年可從黑市取得槍枝，最好的應對措施是在家長、學校與執法等方面，督促孩童參與有意義活動。

湯瑪斯說社交媒體是造成青少年死於槍殺的主要原因之一，例如青少年之間在臉書上的爭執往往演變成槍擊傷害。

疫情推升全美家庭擁槍率，警方督促家長要把槍收到安全的地方，避免孩童輕易拿取。

警察 車禍 癌症

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