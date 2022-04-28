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芝海關查獲734張假駕照 大多來自中國

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥CBP查獲多達734張仿冒駕照，這些國際包裹大部分來自中國。(芝加哥CBP提供)
芝加哥CBP查獲多達734張仿冒駕照，這些國際包裹大部分來自中國。(芝加哥CBP提供)

美國海關與邊境保護局(CBP)表示，4月1日到15日間，該局芝加哥辦公室共從歐海爾國際機場，查獲122件含734張假造駕駛執照的國際包裹，其中大部分郵件來自中國。

芝加哥地區港口主管康寶(Shane Campbell)說，還沒有達到法定年齡的年輕人，是使用偽造駕照的最主要族群，「這些假證件，大大提高了未成年人買酒的機會」，他說，這次查獲700多張駕照，等於阻止了700多名青少年犯罪機會，包括減少了可能造成的致命傷害。

數百張查獲的假駕照製作的非常精良，幾乎可「以假亂真」，海關官員指出，這些駕照都是由不合法的政府機構發行，一般都是作為未滿21歲大學生進入酒吧消費或買酒之用，海關與邊境保護局提醒，一旦使用假冒證件被發現的話，將面臨嚴重控罪。

康寶說，這些假駕照大都藏在手提包、首飾盒或玩具裡，駕照發行州別包括俄亥俄州、佛州、新澤西州、賓州、加州、明尼蘇達州、伊州等，他也提到，辨認假冒駕照的方法，要仔細看細節，尤其是駕照格式與該州發行版本不吻合。

CBP指出，目前美國獲得國務院合法印製國際駕照的機構，只有美國汽車協會(AAA)以及美國汽車旅遊聯盟(American Automobile Touring Alliance)兩個單位，因此如果看到國際駕照時，應留意發行者是否為合法機關。

官員表示， CBP定期檢查抵達與離開的國際航班包裹、郵件，在全美328個入境口岸，全力攔截毒品、武器、貨幣、違禁農產品與假冒商品。

駕照 CBP 邊境

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