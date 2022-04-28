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惡化治安 加深賭博成癮 芝華埠強烈拒絕在78區蓋賭場

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
美亞健康協會主任劉紅(右)、鄭金光(右二)、寇科納提(左)均反對賭場蓋在華埠旁的78區。(主辦方提供)
美亞健康協會主任劉紅(右)、鄭金光(右二)、寇科納提(左)均反對賭場蓋在華埠旁的78區。(主辦方提供)

反對在78區新建賭場的社區人士，日前在華埠「天下為公」牌樓下聚集抗議，並向市長萊特福特強烈要求不要將賭場蓋在華埠旁，避免惡化治安及華人賭博成癮問題。根據市府特別會議，芝城將在一個月內決定賭場落腳地點。

該活動的主要召集人，包括日前捐款5000元作為華裔廚師雷振述遭劫毆打重傷破案獎金的寇科納提(Frank Coconate)、皮爾森社區的社會活動人士蒙提斯(Raul Montesi)、芝加哥福建同鄉會前會長鄭金光、美亞健康協會行政主任劉紅等。

事實上，除了78區賭場外，其他緊鄰士兵球場的「硬石賭場」及河北區的「百利賭場」，都受到當地居民反對興建。

蒙提斯說，萊特福特預計今年5月或6月間宣布芝市賭場最後中選地點，而目前包括78區賭場之外，還有兩家入圍。他說，之前問卷調查結果顯示，將近8成民眾反對在華埠旁蓋賭場，主要因為擔憂賭場拖累社區治安，此外，民眾賭博成癮問題，也將因為賭場近在咫尺而很有可能惡化，其他還有賭場造成的交通壅塞，附近小企業生意恐受波及等，都讓社區不支持新賭場蓋在住家、商店旁。

寇科納提說，一旦居民染上賭博惡習，尤其華人社區提供的雙語心理健康輔導與治療服務有限，令人很難不擔心社區民眾將無法獲得及時協助，儘管有人提議賭場出資改善可能為社區帶來的問題，但他質疑這些經費並沒有得到明確答案。

他還說，賭場蓋在社區附近對附近居民帶來的影響太大，應該改選其他遠離住宅區的地點興建，例如「海軍碼頭」，因為該地段靠近密西根湖畔、原本就是娛樂與觀光區。

鄭金光及劉紅也在活動中發言表示，78社區顧問委員會、華埠更好團結聯盟、華埠治安基金會等社區機構，已經多次調查社區民意，許多華社民眾都不支持在78區蓋賭場。

劉紅特別提到，美亞健康協會最近取得伊州執照，即日起可以為社區民眾提供有關心理健康諮商輔導，其中包括戒毒、戒賭等。她呼籲有需要的民眾多多利用。

華埠更好團結聯盟、美亞健康協會、培德中心、華人諮詢服務處也發出一份新的78區賭場民調，希望大家踴躍填寫，問卷網址： https://reurl.cc/XjevMR。

華埠 華人 心理健康

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