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芝加哥中國城新榮超市即將試業

本報芝加哥訊
芝加哥南中國城新榮超市即將試業。
芝加哥南中國城新榮超市即將試業。

位於中國城南永活街夾 27 Wells St. 的新榮超市（Sun Wing Market）即將試業。新榮超市主要經營四時蔬果、南北雜貨、游水海鮮、急凍海鮮、新鮮肉食、參茸海味、藥材補品、家居用品、超級網紅食品/飲品，還有品種繁多的海鮮、麵點、冷凍保鮮食品專櫃等商品數不勝數，應有盡有，物美價廉！新榮超市擁有二萬多呎全新裝修、寬敞明亮的商品展示廳及購物空間，大型免費停車場，讓您真正享受舒心的購物樂趣，到新榮超市購物平、靚、正，保證食品符合衛生標準。

開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，新榮超市樣樣齊全，并提供一站式的購物服務。新榮超市交通便利，地處中國城人氣興旺的永活街（Wentworth Ave）沿線，穿過唐人街標誌性建築“天下為公”牌樓，一直往南31街方向，至27街右拐即到，自帶大型免費停車場，也可以街泊，十分方便，超市毗鄰 90/94 號高速口，方便出入。如果乘車 CTA 24 路巴士可在 Wentworh & 27th St 站下車即到！歡迎光臨新榮超市，地址：2701 S. Wells St. Chicago，IL 60616，營業時間：一周七天營業 （8 am - 8 pm），詳情請致電：（312）877-5508。

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