聯邦要拆芝市2古蹟樓 地標組織連署保護

南州街202號與220號的世紀與消費者大樓比鄰而居，聯邦計畫花5200萬拆除。(特派員黃惠玲／攝影)

位於芝加哥 環區商業中心南州街(S. State St.)202號與220號的兩座歷史悠久大樓，因空置長達17年且疏於維修，聯邦決定撥款5200萬將這兩座瀕危建築拆除。不過，多個組織發起連署反對該項計畫，並呼籲將古蹟 大廈保留。

伊州 地標組織(Landmark Illinois)新公布的瀕危建物名單中，伊利諾州共有三棟建築名列前茅，除了芝市區分別名為「世紀大樓」(Century Building)與「消費者大樓」(Consumers Building)的兩棟高樓，還有位於比佛利市(Bevely)1826 W. 91st St.的尤金.派克之家(Eugene S. Pike House)，伊州地標指出，這份名單公布，主要希望能夠喚起民眾對於瀕危古蹟的關注，並希望藉此獲得保護。

伊州其他入列瀕危建物的，還有位於洛克福德市(Rockford)的 Elks Lodge No.64號建築，偉而美市(Wilmette)的Gillson Park，以及威爾郡(Will County)在朱麗葉市(Joliet)的法院。

建於1909年的世紀大樓，位於南州街202號。(特派員黃惠玲／攝影)

建於1910年左右的世紀與消費者大樓，外牆是由奶白色的陶土建成，聯邦政府2007年購入這兩棟高樓後，一直受到忽視，原本有意擴建為辦公樓的計畫，卻從來沒有實現，保護古蹟建物者說，消費者大樓是由Jenney, Mundie Jensen設計，世紀大廈則有Holabird Roche設計。

根據芝加哥論壇報指出，一項1.41億的改造大樓為豪華公寓的計畫在2019年受挫取消，原因是聯邦法院的法官對於該大樓改建提出了建物安全的憂慮，當時擔任檢察官的現任芝加哥市長萊特福特，還特別致信聯邦政府，稱出售該大樓將使隔壁法院的工作人員，遭受重大公共安全漏洞的威脅。

聯邦國會上個月通過了一筆5200萬元的經費撥款，用於拆除世紀與消費者大樓，這項計畫也促使了伊州地標將這兩棟大廈列入瀕危名單。

伊州地標組織主任狄希拉(Lisa DiChiera)說，兩棟位於芝加哥黃金商圈的大樓竟然空置長達17年，「太荒謬了」，尤其對於一個人口密集的市區，讓大半個街區空著，從開發的角度來說完全沒有道理。

其他保護組織也支持狄希拉的觀點，包括伊州地標、芝加哥保護協會(Preservation Chicago)、國家歷史保護信託協會(National Trust for Historic Presevation)3月底聯名致信給聯邦官員，呼籲保留這些建築，上述組織並發起民眾連署簽名，網址：https://reurl.cc/OAX6zR。