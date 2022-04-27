芝加哥華埠偷車賊開走救護車 警驚險攔停

該起偷車案導致55號公路南北向車道大塞車。(芝加哥第7頻道youtube截圖)

芝加哥華埠 25日傍晚發生一起瘋狂偷車案，46歲男子賀林頓(Benjamin K. Herrington)在舍麥路夾永活路口的消防隊門口，偷了一輛救護車，開上55號公路，多部警車尾隨緊追，期間救護車左後車輪爆胎，卻仍繼續高速行駛，州警在距離華埠約80哩的高速路才將其攔停，沒想到這名偷車賊下車一度求饒後，竟又越過分隔道衝到北向車道，警察 帶著警犬狂追，終將其制伏。

(影片來源：youtube)

警方指出，救護車被偷時無人在車內，當時該部車停在消防隊門口。

偷車賊坐上救護車駕駛座後，就將車子開上55號州際公路的華埠交流道，以時速7、80哩的車速一路往南。包括芝加哥警局、伊利諾州警等多部車輛，在該輛救護車後追捕，警方一度逼近救護車尾部，並向該車投擲棍棒(rumble stick)，使其左後輪爆胎，卻仍然無法阻止偷車賊將車子停下。

男嫌試圖要攔停紅色卡車。(芝加哥第7頻道youtube截圖)

下午6時20分左右，在朱麗葉市(Joliet)以南的某個路段，該輛救護車速度減慢，司機似乎向警察做手勢，並與緊跟著救護車的警察交談，沒料到該車竟然又繼續加速逃走。

警方的棍棒成功使救護車駕駛座後方的輪胎爆胎，車框摩擦路面冒出白煙，但仍阻止不了該名瘋狂竊賊，到6時30分，救護車已經開到芝加哥西南邊約80哩處的德懷特市(Dwight)，最終該名男子減速下車。

男嫌一度向警方投降。(芝加哥第7頻道youtube截圖)

停車後，該名司機看起來要向警方投降，他拿著後背包跨過公路的柵欄並向警方下跪，然而似乎與警方發生爭執，該嫌犯突然又抓起背包，衝往55號公路的北向車道，嫌犯還試圖攔停一輛紅色卡車，並想強行開車門進入，不過沒有成功。

一度向警方投降的男嫌，又朝55號州際公路北向車道逃跑。(芝加哥第7頻道youtube截圖)

隨後，他被幾名警察與警犬K-9小組逮捕，並送往附近的莫理斯醫院(Morris Hospital)評估，26日清晨2時，嫌犯被轉送到格朗迪郡監獄(Grundy County Jail)，稍晚又轉交給庫克郡警察，警方目前還未對其提出控罪。