疫情第1年 芝加哥人預期壽命短少2年

新冠疫情爆發的第一年，芝加哥人預期壽命整整少了兩年。(Getty Images)

芝加哥 衛生局25日發布一份報告指出，新冠疫情爆發的第一年(2019-2020)，包括亞太裔在內的芝城 居民預期壽命(life expectancy)，整整短少了兩年，衛生局稱，這是該紀錄有史以來居民預期壽命降幅最大的一年，主要原因就是因為疫情導致幾乎全市所有種族、社區的壽命都出現下降。

這份研究的主要發現，包括：

●到2020年為止，芝加哥非裔 與白人的預期壽命差距高達十年，比2017年的8.8年的紀錄更高，這也是數十年以來，芝加哥非裔居民的預期壽命，首度降到70歲以下，這些非裔社區主要位於芝城南區。

●2019到2020年間，芝城拉美裔居民的預期壽命減少了三年多，是所有族裔中下降幅度最高的群體，從2012年至今，拉美裔的預期壽命累計減少達七年。

●亞太裔在2019年到2020年期間，預期壽命也下降了兩年，而芝加哥白人壽命則僅縮短了一年。

●儘管新冠肺炎病毒對人口造成了嚴重影響，但其中18歲到44歲的芝加哥人死亡率尤其大幅提高，其中2020年該年齡段的死亡率增加了45%，比65歲以上的芝加哥居民的死亡率增幅30%還要更高。

●芝城非裔的嬰兒死亡率持續提高，在此同時其他族裔的嬰兒死亡率均明顯下降。

衛生局局長亞瓦迪說，「我們正在研究新冠肺炎對芝加哥的直接與間接影響」，而目前得出的結果並不好，她表示，預期壽命是社區健康的最有力指標，「我們在2020年不僅看到所有芝加哥各種族、族裔的預期壽命全部都減少，而非裔與白人的預期壽命差距，更拉大到十年」，亞瓦迪說，尤其非裔的預期壽命甚至掉到70歲以下，「這已經不僅與疫情有關，也不只是醫療保健的問題」，而是需要更全面的評估與進行改善。

此外，拉美裔在這一年的預期壽命降幅最大，也應保持警醒。

她補充，新冠是導致預期壽命下降的一個重要原因，而糖尿病、癌症與心臟病等慢性病，也是導致預期壽命減少的原因；此外，謀殺、嬰兒死亡率、愛滋病、流感、鴉片藥物過量等，則是造成種族預期壽命差距的關鍵因素。