臉書6.5億伊州隱私賠款 5月9日起寄發 每戶397元

臉書違反伊州隱私法，凡提出申請且符合資格的伊州居民，每人即將收到397元支票。(pixabay)

芝加哥律師埃德爾森(Jay Edelson)宣布，延宕多時的臉書隱私 和解協議賠償金，將從5月9日起開始寄發給伊州 160多萬居民支票，每名臉書用戶可以獲得397元的賠償。

這項和解金額高達6.5億元，七年前由埃德爾森代表庫克郡居民黎卡塔(Carlo Licata)提告臉書，該訴訟主要控訴臉書推出的臉部辨識功能，可在照片中標示人名，此舉違反伊州生物識別資訊隱私法案(Illinois Biometrics Information Privacy Act)，伊州也是全美對生物識別資訊保護最嚴密的州別，該法並允許民眾針對違法者提出法律訴訟。

2021年2月，加州一名聯邦法官批准了埃德爾森提出的6.5億和解協議，然而伊州兩居民佛蘭克弗德(Dawn Frankfother)及佛拉納根(Cathy Flanagan)對該賠償案提出上訴，導致整個支付計畫被推遲執行，這兩人主要在訴訟中，反對向原告律師支付9750萬元的費用，也反對向列名原告者提供5000元的紅利獎金。

夏威夷上訴法院上月聽取了雙方辯論，法官於17日裁定，「地方法院未濫用自由裁量權而授與律師費及獎金」。

伊州約有700萬名臉書用戶在2011年6月7日以後，曾使用或儲存過臉部辨識功能，要符合賠償條件，還必須於過去九年至少住在伊州六個月，逾五分之一的伊州臉書用戶提交了索賠申請。

除去律師費及相關費用，估計每位符合資格的申請者，可以拿到397元的賠償金。

對於贏得該場訴訟，埃德爾森說，「我們不僅證明了隱私案件可以獲得賠償，透過此案，也證明只要涉及到保護生物識別特徵的隱私時，我們都處於有利地位」。

臉書在去年11月宣布，關閉臉部識別系統，原因是對該技術廣泛使用引起越來越多的擔憂，臉書表示，計畫刪除所儲存的10億多個面部識別模版，換句話說，自動辨識照片、影片人臉的功能將不再存在。