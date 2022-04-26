毒品風暴襲捲美國中西部 查獲總量增5成

一場古柯鹼風暴正襲捲中西部。根據美國毒品 執法局(U.S. Drug Enforcement Administration，DEA)一份報告指出，到去年9月30日為止的12個月期間，該局在伊利諾州、印第安納州、威斯康辛州所查獲的毒品超過兩噸，比之前一年的數量增加了50%。

DEA發言人Luis Agostini表示，與去年同期相比，過去六個月芝加哥 所查獲的古柯鹼數量持續飆升，執法局指出，毒品主要從哥倫比亞與南美其他國家運往墨西哥 ，然後再由販毒集團往北走私。

芝加哥聯邦法院過去一年的案件紀錄，就可以看出毒品氾濫的程度。去年9月，毒販賀南德茲(Anthony Hernandez)在芝加哥被控走私毒品，一名線人指稱，賀南德茲持有美國公民身分，但大多時間住在墨西哥Jalicso市的一處農莊。

根據DEA提交的一份證詞，賀南德茲讓線人定期在芝加哥收取約220磅的古柯鹼，然後再把這些毒品分送出去，文件顯示，他直接替一個墨西哥販毒集團工作，該集團在全美各地運送成噸的古柯鹼。

去年9月2日，賀南德茲在芝城西郊柏林布魯克市(Bolingbrook)安排了人手去收取約100磅的古柯鹼，他稍後從墨西哥飛抵芝加哥歐海爾機場時被逮捕。

另一個案例是執法人員4月6日，在三名涉案男女的車中，找到六磅古柯鹼，隨即將其提控毒品罪，經調查三人都是聽命於墨西哥的毒梟。接著前往其中一人住家搜索，又找到55磅古柯鹼，窩藏毒品的嫌犯稱，每運送一磅毒品他可以獲得佣金120元。

根據庫克郡法醫辦公室數據，過去三年，庫克郡死於古柯鹼相關的人數大幅上升，其中超過一半的毒品相關死者，涉及服用古柯鹼與芬太尼的混合物，或古柯鹼與酒精、其他藥物混合致死。

2019年，庫克郡至少564人死於古柯鹼過量，2020年，此數目提高到723名，2021年更增加到841人，今年至今，庫克郡已有105人死於古柯鹼相關毒品使用過量。