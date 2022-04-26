芝加哥1周4浮屍 包含橋港區80歲華嫗

芝加哥 警局表示，過去一周芝加哥河與密西根湖出現四具浮屍，其中包括一名橋港區的80歲華裔 老嫗曾月(Yuet Tsang，音譯)，警方指出，其中三名死者的遺體，分別在芝加哥河道不同地點發現，還有另一名男性則在31街的密西根湖打撈上岸，目前死因仍在調查，警方呼籲民眾提供線索。

曾月為這四名死者中，第一個被發現的，她的遺體於上周六(16日)在靠近橋港區South Eleanor St.夾28街的芝加哥河段被打撈上岸；在發現曾月遺體一個小時後，警方又在西環區的北河岸廣場(North Riverside Plaza)100號附近，發現另一具女屍，警方沒有說明這兩起案件是否相關。

第三名死者為一名身分不明的男性，他是在靠近31街海灘的密西根湖上被發現死亡，法醫仍未公布屍體解剖結果。

第四名死者為31歲的懷孕婦女亞蘭妮斯(Karina Pena Alanis)，警方於23日上午7時50分，在南戴蒙大道(South Damen Ave.)2600號附近的芝加哥河發現遺體，根據死者家人發起的GoFundMe 捐款信息，亞蘭妮斯為三名女孩的母親，她在兩周前失蹤，最後一次出現地點在43街夾伍德街(Wood St.)，其死因仍在調查。