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芝血腥周末重現 42人中槍 8死1重傷

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥周末出現今年以來的最高溫度，千禧公園前人來人往，稍晚更有大批不明人士聚集鬧事。(特派員黃惠玲／攝影)

連續兩、三天的氣候和暖，推升了芝加哥槍擊事件，芝加哥警局數據顯示，到24日午夜為止的周末，至少有42人遭槍擊，其中八人死亡，另有一人重傷，這也是今年以來最嚴重的周末槍擊傷亡紀錄。

芝加哥警局局長布朗上周才對於該市凶殺與槍擊案件的下降，表示令人鼓舞，緊接著周末就迎來創2022年新高的槍擊案件數。

統計指出，從22日傍晚6時到24日午夜11時59分為止，多達42人中槍，年齡從16到65歲不等。

2021年芝城寫下25年來的最高凶殺死亡紀錄後，芝市長萊特福特在今年年初宣稱2022年是「成敗之年」，她並宣布將有效打擊犯罪與槍擊，然而剛過周末的槍擊與死亡人數，無疑為芝加哥的治安又埋下隱憂。

上周末的槍擊案最嚴重的一件，發生在23日晚間7時30分左右，兩名分別為42歲、48歲的男子，於南邊英格伍德(Englewood)區的西加菲爾德大道(West Garfield Ave.)1900號附近中槍身亡，該槍擊案中還有兩人中槍受傷送醫。

幾小時後，一名20多歲的男子在芝加哥最熱鬧河北區(River North)的West Hubbard St.100號附近，中了好幾槍，經緊急送醫仍未脫離險境。

23日晚間7時25分左右，一名16歲男孩在華埠旁的皮爾森區(Pilsen)西25街2400號附近遭槍擊，幸而送醫急救後傷勢穩定。

依照往年趨勢，只要芝加哥的氣溫升高，治安就會更糟，例如去年7月4日國慶節連假，芝加哥多達85人中槍，還有19人死亡。

今年到4月17日為止，芝加哥市已經有622件槍擊案，還有157件謀殺案，與去年同期相比，槍擊案提高了15%，凶殺案則減少了10%。

此外，芝加哥千禧公園附近，23日晚間9時左右，出現大批群眾聚集鬧事，芝警局表示，事前已經掌握信息，因此得以最短時間配置足夠警力前往現場處理，最終逮捕了八名青少年與兩名成人，並向九名青少年開出違反宵禁通知單，芝警局說，該起事件中，還查獲一把手槍與一把仿製槍。

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)主席愛德華(Michael Edwards)說，市區還是非常安全的，個別事件不能代表芝加哥市中心的整體狀況。

槍擊 芝加哥 華埠

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