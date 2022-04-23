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蘇禮仕收賄案 法官同意推遲3年再審 伊州參議員穆諾茲意外退選

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
前25區區長蘇禮仕多次連任，在辭去職務前與華埠互動密切。(本報檔案照片)
前25區區長蘇禮仕多次連任，在辭去職務前與華埠互動密切。(本報檔案照片)

芝加哥前25區區長蘇禮仕(Daniel Solis)收賄案21日開庭，聯邦檢察官在法庭上稱蘇禮仕與聯邦的合作「非常出色」，且是聯邦在「芝加哥過去幾十年中最重要的合作者之一」，此番替被告與聯邦政府辯護的罕見發言，引起芝加哥市市長萊特福特等人的憤怒。

聯邦助理檢察官巴株(Amarjeet Bhachu)在庭上告訴法官伍德(Andrea Wood)，蘇禮仕的合作表現非常出色，「事實上，我可以說在某些方面，是獨一無二。」

當天聽證會結束時，伍德同意將蘇禮仕的收賄指控案件審理，推遲到2025年4月再舉行，一般預料如果蘇禮仕遵守「延遲起訴協議」，包括保持合作的話，聯邦政府將會尋求將該控罪撤銷。

巴株說，蘇禮仕協助聯邦調查局對14區區長柏克(Edward M. Burke)、前伊利諾州眾議會議長麥德根(Michael Madigan)等人進行刑事控罪，而這項合作是在蘇禮仕面臨自己不當行為後，與調查人員所達成的協議，不過，「當時他並非只有與聯邦合作這條路可選擇。」

巴株表示，蘇禮仕本來可以選擇比較簡單的方式來逃避責任、阻撓調查，但後來蘇禮仕決定走另一條「更困難」的道路，那就是承認自己錯誤後與聯邦合作長達六年。

「當他被要求錄下對話時，他照做了」，巴株說，在合作過程中，蘇禮仕錄製了數百份的錄音，「很少人可以真的做到這樣，但蘇禮仕做到了。」

蘇禮仕是在三年多前與聯邦檢察官進行秘密交易，以避免入獄，他在聯邦政府調查其罪行後，同意在2018年12月底，與聯邦簽署延期起訴協議書，根據指出，蘇禮仕接收的不當利益，包括偉哥、賣淫服務與競選捐款。

曾擔任過聯邦檢察官的芝加哥市市長萊特福特，上周批評蘇禮仕與聯邦的協議，因為該交易最終將可讓蘇禮仕避免入獄，甚至不會定罪，不過，在檢察官與市府溝通後，萊特福特在21日聽證會結束後發表新的聲明表示，「市府對該案覺得沒有必要介入干預」。

25區區長盧漢士堅持，「所有證明犯下貪腐最者，都應該受到審判且追究責任」，盧漢士說，儘管前區長與聯邦檢察官合作調查，但作為民選官員，有責任不辜負公眾信任，一旦違法，就必須面對後果。

蘇禮仕擔任秘密線人而引爆的揭發民代貪污案，除了拖下麥德根外，名字出現在聯邦對該案的腐敗調查名單的第一區州參議員穆諾茲(Tony Munoz)，21日也宣布退出6月28日的黨內初選，並於明年1月任期屆滿後退休。

穆諾茲並未受到任何控罪，他擔任參議員長達20多年，選區包括華埠的他，多年來協助華埠爭取到不少經費。

檢察官 芝加哥 聯邦政府

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