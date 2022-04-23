多地傳出禽流感 伊州建議居民停止餵鳥

由於多地傳出禽流感，伊州自然資源廳建議民眾清除鳥類餵食器上的鳥食，避免傳播病毒。(伊州自然資源廳提供)

由於多地傳出禽流感 案例，伊利諾州自然資源廳(Illinois Department of Natural Resources)21日發表聲明，建議居民停止使用餵鳥器(bird feeders)與鳥浴器(bird baths)，官員表示，在5月31日前最好都把後院或其他地方懸掛的上述設備收起來，停止餵食鳥隻，以避免禽流感傳播。

伊州 自然資源廳指出，eafn1型高致病性禽流感(HPAI)目前正在影響伊州的野生與家養鳥類，伊州在3月份，就從野生的加拿大鵝 身上首次發現了高致病性的禽流感，雖然現在還沒有在會鳴叫的鳥類身上發現這種病毒，但該廳建議居民5月底之前，將餵食器、浴鳥器都先收起來停用，或至少每周清洗一次。

該廳提出以下防範病毒傳播的建議：

●如果無法將餵食器與鳥隻分開，那麼應用稀釋的漂白劑(水跟漂白劑9：1)至少每周清洗與沖洗餵鳥器。

●清除任何鳥類餵食器底部的鳥食種籽，防止鳥類或其他野生動物聚集。

●避免餵食接近家禽的野生鳥類。

專家表示，禽流感很少會傳染給人類，儘管如此，還是應該避免接觸野生鳥類。如果在某個地方發現五隻或更多的死亡野生鳥，應立即聯繫自然資源廳的專家，相關信息可上網：https://reurl.cc/mo9z1G或撥打(866)487-3297電話給聯邦農業部野生動物服務部門。