我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

多地傳出禽流感 伊州建議居民停止餵鳥

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
由於多地傳出禽流感，伊州自然資源廳建議民眾清除鳥類餵食器上的鳥食，避免傳播病毒。(伊州自然資源廳提供)
由於多地傳出禽流感，伊州自然資源廳建議民眾清除鳥類餵食器上的鳥食，避免傳播病毒。(伊州自然資源廳提供)

由於多地傳出禽流感案例，伊利諾州自然資源廳(Illinois Department of Natural Resources)21日發表聲明，建議居民停止使用餵鳥器(bird feeders)與鳥浴器(bird baths)，官員表示，在5月31日前最好都把後院或其他地方懸掛的上述設備收起來，停止餵食鳥隻，以避免禽流感傳播。

伊州自然資源廳指出，eafn1型高致病性禽流感(HPAI)目前正在影響伊州的野生與家養鳥類，伊州在3月份，就從野生的加拿大鵝身上首次發現了高致病性的禽流感，雖然現在還沒有在會鳴叫的鳥類身上發現這種病毒，但該廳建議居民5月底之前，將餵食器、浴鳥器都先收起來停用，或至少每周清洗一次。

該廳提出以下防範病毒傳播的建議：

●如果無法將餵食器與鳥隻分開，那麼應用稀釋的漂白劑(水跟漂白劑9：1)至少每周清洗與沖洗餵鳥器。

●清除任何鳥類餵食器底部的鳥食種籽，防止鳥類或其他野生動物聚集。

●避免餵食接近家禽的野生鳥類。

專家表示，禽流感很少會傳染給人類，儘管如此，還是應該避免接觸野生鳥類。如果在某個地方發現五隻或更多的死亡野生鳥，應立即聯繫自然資源廳的專家，相關信息可上網：https://reurl.cc/mo9z1G或撥打(866)487-3297電話給聯邦農業部野生動物服務部門。

流感 伊州 加拿大鵝

上一則

亞裔商會高球賽 所得捐助獎學金

下一則

台3校進FRC機器人競賽總決賽 斬獲多獎項

延伸閱讀

疫情反彈 伊州日增近4000例 創今年2/11以來新高點

疫情反彈 伊州日增近4000例 創今年2/11以來新高點
賓州養雞場爆禽流感 撲殺百萬隻雞

賓州養雞場爆禽流感 撲殺百萬隻雞
全美第4大禽蛋生產量 賓州雞場爆禽流感 撲殺百萬隻雞

全美第4大禽蛋生產量 賓州雞場爆禽流感 撲殺百萬隻雞
迎接旅客回流 伊州擲3000萬促銷觀光

迎接旅客回流 伊州擲3000萬促銷觀光
禽流感+戰爭 美雞蛋價批發價漲200% 法國漲69%

禽流感+戰爭 美雞蛋價批發價漲200% 法國漲69%
伊州停止計算陽性率 改聚焦每10萬人染疫住院、確診數

伊州停止計算陽性率 改聚焦每10萬人染疫住院、確診數

熱門新聞

陳氏蟹屋創辦人陳國強上周五過世。(陳氏蟹屋臉書)

餐飲傳奇陳國強 「陳氏蟹屋」東主99歲辭世

2022-04-18 10:33
房價亂飆產業稅水漲船高，屋主可以據理爭取折扣。（休士頓住房局）

房價亂飆 產業稅增幅嚇人 屋主其實可爭取折扣

2022-04-18 20:07
61歲的雷振述在華埠遭到劫車，還被搶匪嚴重毆打頭部，至今仍昏迷。(gofundme)

「搶完毆打還丟包路邊等死」 芝61歲受害華男家人發聲

2022-04-15 11:14
休士頓市區房價租金雙漲。（Getty Images）

房市熱 休士頓平均房價破40萬大關

2022-04-15 20:57
新澤西州科洛尼亞高中過去幾十年來共有103名畢業生、教師和職員罹患罕見的原發性腦瘤，伍德布瑞奇市議會緊急批准對該校展開土壤和空氣檢測，以了解是否與這些病例有關。(ABC電視台截圖)

40多年 全校103師生罹患腦瘤 地方政府緊急批准檢測環境

2022-04-20 19:21
各種基本生活開銷與平均收入相比，芝加哥的生活成本在全美僅次於紐約市。(特派員黃惠玲／攝影)

日子難過… 芝加哥「生活成本」全美第2高 僅次紐約

2022-04-15 12:18

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光